陈茂波：若疫情可控 香港第二季度有望摆脱负增长

香港财政司司长陈茂波说，香港经济有望回暖，若势头持续，今年第二季度会有较好的经营环境，有利经济摆脱首季急速转入负增长的局面。

陈茂波今日（17日）发网志说，这几天正值复活节假期，疫情也逐渐受控，不少市民在难得的长假期也稍微放松心情，到郊外走走呼吸新鲜空气。而他也一样，走上街头观察。

他说，可以肯定的是，只要疫情持续稳定受控，香港经济已有望逐渐回暖。如果这势头持续，迈向“动态清零”的状态，今年第二季便会有较好的经营环境，有利经济摆脱首季急速转入负增长的局面。

他提到前天的全民国家安全教育日，指出落实国家安全工作，才能创造安定的政治环境和维护发展利益，让人民能安居乐业、各展所长。

陈茂波说，近年美欧等国家政府大规模举债，多国央行实行超宽松的货币政策，大大增加宏观经济及金融市场的脆弱性和波动。而疫情则令全球供应链的发展和布局，包括物流运输等都起了结构性变化。

面对外部挑战，陈茂波说，要平衡安全与发展，向内要加强经济的核心优势和自主灵活度，向外要加强与丰富境外的联系，金融安全方面，政府也是朝这方向稳步推进。金融市场的核心优势包括联汇制度坚稳、金融体系稳健、各市场环节运作具高透明度且风险管理妥善。

他指出，香港外汇储备规模庞大，高达4800多亿美元（约6515亿新币），相当于香港货币基础1.8倍，是香港货币稳定的坚实后盾，并巩固市场对联汇制度的信心。面对外围波动及近月股市避险情绪升温，至今未见有明显的资金流出。港汇一直按市场供求于7.75至7.85兑一美元的兑换保证范围内浮动。银行体系总结余超过3300亿港元（约568亿新币），市场流动性充裕。

陈茂波也认为，香港金融市场有强大坚固的缓冲和抗震力，足以抵御外在因素引发的市场震荡。

他说，当局将联同金融监管机构一直保持高度警惕，通过全天候、跨市场、联动式的监测系统，持续监察出现系统性风险的迹象，并即时果断应对。