上汽集团明天展开复工复产压力测试

中国上海汽车集团决定明天（18日）展开复工复产压力测试。

据中国央视新闻报道，上汽集团3月中下旬在上海的工厂进行闭环生产，4月份部分工厂陆续停工。

上汽集团有关负责人说，不仅是他们的整车厂进行压力测试，同时会带动一些核心零部件工厂同时进入压力测试。

据不完全统计，目前超过1000家上海的汽车产业链企业都有不同程度的停产减产，上汽集团正在进行复工复产准备工作，将对复工人员员工返岗通勤服务能力，供应链能力，安全生产，运输等工作进行排摸和准备。

报道引述消息人士称，在疫情防控达到相关条件的同时，上汽集团的相关工厂将进行封闭管理，确保人、物料、环境的安全。

中国工业和信息化部驻上海前方工作组经过多次召开的重点企业复工复产视频会议，研究建立产业链供应链诉求应急协调机制，设立工业和信息化领域保运转重点企业白名单，指导上海市经信委制定发布工业企业复工复产疫情防控指引。防控指引昨晚正式发布。

666家企业成为首批被列入白名单的企业。第一批拟复工复产的企业除汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业企业外，还包括诸多运行保障类、经济支撑类企业。每日经济新闻早前报道，上汽集团将为下属企业申请提前复工白名单，为复产做前期准备。