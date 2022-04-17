柯文哲蒋万安喊话陈时中 莫因参选影响防疫

台湾疫情连日破千例，国民党批评卫福部长陈时中频被点名参选台北市长，无心防疫工作，台北市长柯文哲也向中央喊话，不该临时更换指挥官。同为北市长热门人选的国民党立委蒋万安今天（17日）也说，若因选举而影响防疫，民众不会接受。

据中时新闻网报道，蒋万安今晨出席2022台北科技盃爱地球公益路跑，他表示，这几天的确诊案例都已破千，大家都绷紧神经，指挥中心也说疫情还未达到高峰。他希望中央能够尽快针对接下来的疫情，拿出相对应的作为和应变措施，如果在这时候防疫还参杂任何选举考量，影响防疫作为，民众不会接受。

蒋万安也提到，台湾疫情目前非常严峻，确诊案例接下来有可能破万。他提出几个问题，包括抗病毒药物的整备是否充足、相关的疫苗覆盖率能否冲高，特别对于年长者以及12岁以下的孩童，疫苗施打有无做好评估等，希望政府尽快做好准备，让民众不要这么担忧。

他也希望维持相关经济活动，不要让各行各业再受到严重冲击。他重申，在防疫的关键时刻，如果还参杂任何选举考量，影响到防疫作为都不是民众所期待的。

柯文哲早前呼吁中央别为选举换指挥官陈时中，否则会“全军覆没”，昨日被问及副市长黄珊珊是也会先顾好防疫，不能辞职去选举，他也表示黄珊珊不会请辞。

陈时中则于昨日表示：“我可以保证没在用选举”，请柯文哲不要这样讲。