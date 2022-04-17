梁振英：香港应协助中国解决芯片等被西方“卡脖子”的问题

中国全国政协副主席、前香港特首梁振英表示，美西方商人及企业，对中国大陆市场这块大饼仍然很感兴趣，香港是外资进入中国很好的超级联系人。在目前的国际环境下，中国不能再过度依赖某些西方国家提供的服务，否则会很容易出现“卡脖子”问题，例如芯片供应。

据香港01报道，梁振英今早出席香港商台节目时说，俄乌战争爆发后，俄罗斯人连吃美国连锁快餐店的权利都没有。如果中国与西方国家关系紧张时，会发生什么样的冲突？

因此他认为，香港应义不容辞，利用自身的独特优势，协助国家解决一部份被西方国家“卡脖子”的问题，尤其是金融及法律等问题。

梁振英也批评美国在世界上到处“点火”，利用第三方冲击战略对手，例如利用乌克兰冲击俄罗斯、利用香港冲击中国。他认为，在政治安全问题上，无形的外部势力利用香港滋扰及冲击中国大陆，因此需要加强国家安全教育。他早前购买了关于“斯诺登事件”纪录片的版权，并将光碟送给全港400多所中学播放。

对于移民海外的香港民众人数持续增加，梁振英认为这些人不算是移民，只是移居，因为大部分移居海外的人士并没有放弃香港特区护照或交回永久居民身份证，并称这说明他们希望留下回港的后路。梁振英说，只要他们知道香港民主发展的情况，想回心转意回港，香港会欢迎，并认为只要处理好政治问题，香港的发展空间很大。