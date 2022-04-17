中国载人航天工程办公室：疫情未影响到空间站建造计划

中国载人航天工程办公室公布，今年计划实施六次飞行任务，其中神舟十四号载人飞船将在6月发射，之后也将发射神舟十五号载人飞船，并说中国空间站建造计划并没有受到冠病疫情的影响。

据中国央视新闻报道，中国载人航天工程办公室主任郝淳今天（17日）在新闻发布会上，介绍中国空间站建造进展情况时说，自2020年疫情发生以来，建造工程全线克服了很多困难，采取了很多针对性的有效措施，在过程当中也得到了相关部门、各级地方政府的大力支持和协作，载人航天工程办公室把疫情对工程的影响降到了最低。以目前来看，工程研制进度总体受控，不会影响空间站建造计划。

郝淳也公布，根据任务计划安排，2022年将实施六次飞行任务，完成中国空间站在轨建造。这些任务包括5月发射天舟四号货运飞船。神舟十四号将在6月发射，三名航天员届时会进驻核心舱并在轨驻留六个月。

中国将在7月发射空间站问天实验舱，与天和核心舱对接，也将在10月发射梦天实验舱与核心舱对接，之后空间站三舱形成T字基本构型，完成中国空间站在轨建造。

中国随后也将发射天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船，神舟十五号飞行乘组由三名航天员组成，与神舟十四号航天员在轨轮换后，在轨驻留六个月。

郝淳也公布，昨天返回地球的神舟十三号乘组三名航天员身体状态良好，正在中国航天员科研训练中心进行飞行后恢复。

郝淳强调，神舟十三号载人飞行任务的圆满成功，标志着空间站关键技术验证阶段任务完美收官，阶段任务目标全面实现，为中国空间站组装建造和长期运营奠定了坚实基础。