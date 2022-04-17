台湾基进前立委陈柏惟否认加入其他政党

台湾基进党籍前立委陈柏惟否认自己因为站台与人情还不完而起争执，或是加入其他政党。

陈柏惟今天（17日）凌晨在面簿上写道，自己“不够基进”，希望外界勿模糊焦点。

陈柏惟称，自去年被罢免后，他的人力和财力蜡烛两头烧，并使用通告费来补贴党用与家用，但基进希望他能更基进一些。他说：“我在（台湾）中部奔走戮力党务时，基进希望我能更基进一些；遇到冲突的问题，寻求解决的方法，觉得时间能够冲淡一些事情，得到的答案是，基进希望我能更基进一些。”

台湾风传媒昨晚引述消息人士报道，自去年的罢免案后，陈柏惟因替党内外辅选，已经与台湾基进内部有多次摩擦，多个台湾基进后援会、地方群组过去几天也盛传陈柏惟退党一事。据报他也欠绿营人情无法还，因此与基进党内闹翻。

据台湾《联合报》报道，台湾基进秘书长王兴焕之后回应时称，陈柏惟将辞去党职务，即地方党部主委一职，并非退党。

台湾基进今早在面簿上说，陈柏惟的任何决定，该党都予以尊重与祝福，并感谢陈柏惟至今为台湾基进和该党共同理念所付出的努力，也坦言他们从来不是一个一帆风顺的政党。

台湾基进写道：“我们遭遇的挫折，流下懊悔的眼泪，远多过喜悦。路很长、不好走，很多伙伴，在打拼的过程中，全力燃烧，感到疲累，因此总有伙伴来来去去，有些人希望放慢脚步，重新思考自己的方向，有其他规划，或者想去感受政治工作以外的生活。对于每个想休息、或想调整脚步的伙伴，我们都予以尊重及祝福，也希望能够有再度并肩作战的一天。”

此外，有不具名的台湾基进党内人士也告诉台湾NOWnews今日新闻，陈柏惟是要辞去台地方党部主委一职，并不是退党，并称他曾受过伤，确实需要休息。