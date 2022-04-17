李家超与议员交流 承诺当选后会与大陆积极沟通

特首参选人李家超今天（17日）下午与立法会议员举行网上交流会，香港立法会主席梁君彦表示，希望新特首多听议员意见，处理积存已久的社会矛盾，争取市民支持。而李家超则承诺，当选后会积极与大陆沟通。

综合香港01与《星岛日报》报道，交流会延续大约两小时，共39名议员发言。

梁君彦在交流会中说，大海航行靠舵手，香港几经波折才重返航道，新一任特首必须虚心聆听意见，争取市民支持，处理积存已久的社会矛盾，支持工商界加快融入国家发展大局。他相信李家超有抱负、有智慧、有能力，期望他能综合各方意见，制订符合香港整体利益的政策，并团结社会，贯彻政策，惠及市民。

选委会界别孙东说，新一任政府要确保重要岗位由德才兼备的人出任，否则“爱国者治港”会沦为空话。选委会界别苏长荣则希望李家超敢于“刀口向内”，变革政府施政结构，提升治理能力，真正实现行政主导。

选委界议员陈凯欣要求重组政府架构，检视行政架构分工和职能，提升公务员工作能力，以及优化问责制。

选委界议员谢伟俊说，现时社会气氛比较高压，希望“霹雳手段”之后能够出现“菩萨心肠”。他指香港作为国际大都会，与西方国家交往时不能一面倒过于强调国家的做法。无论在形象包装、语言使用方面都需要注意，这样才能够展示出香港拥有一国两制的特色，而非只是中国的一个城市。

李家超进行整体回复时表示，行政、立法机关一定要有良性互动，才可以创造最大价值，为香港做好事。他希望从行动、态度和结果三方面巩固关係，积极接触互动和沟通，和议员多商讨政策议案，他也希望议员抱着真诚态度互相帮助。

至于公务员工作和架构，他希望在系统和程序方面改变，以达致一加一大于二的效果。不过他说，架构重组虽能把权责清晰化，但可能永远都会有灰色、重叠地带，所以要适时介入领导。

他强调不要吝啬赞赏：“一句赞赏是推动公务员工作的最大动力，做得好就要表扬。”他不担心团队人才的投入，因为热心服务社会的，大有人在，会平衡团队各方面专长，互补长短。

李家超承诺当选后会积极向大陆倾谈通关的看法和要求，虽然预视到会有很多挑战，但希望在难处中找出共通点，相信总有解决办法。