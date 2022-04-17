周小川：数字人民币设计是为了零售 不为取代美元

中国人民银行原行长周小川说，中国的数字人民币设计是为了零售，为了百姓方便、商户方便，不是为了替代美元。

据金融一线报道，2022清华五道口全球金融论坛4月15日至17日召开，会议主题为“行稳致远，金融助力高质量发展”。周小川在论坛上发表演讲时，谈到数字货币、人民币跨境支付系统（CIPS），以及国际资金清算系统（SWIFT）在当前地缘政治不稳定的情况下，会起到什么作用。

针对数字货币，他认为至少中国的数字人民币（e—CNY）设计是为了零售，为了百姓方便、商户方便，不是为了替代美元。

周小川说，既然不是按那个目标设计的，现在忽然给它派这方面的功能也不见得能撑得起来。虽然不排除数字人民币未来可能有跨境支付的前景，但是估计也是会注重于零售，跨境零售的应用，不是轻易地当做军事武器来使用的。

针对中国央行是否应该加快发行跨境数字货币，周小川表示，货币印多少可以自己决定，但是否能出去流通取决于应用。中央银行必须使得发行的货币真正在市场上，特别是在零售市场上有运用需求。而实际上，只有市场对货币有需求中央银行才发得出去，不是说印了就能出去的。

CIPS在设计上则是为了人民币跨境支付所设计，也就是人民币跨境支付和结算、清算走的系统。这个系统也允许其他币种，少数几种主流币种可以走，但是到目前为止也没有多少走的。此外这个系统里也融入了一些通讯功能，但是通讯功能用得不多。周小川说：“这是现状，也不能指着它能干这件事或者那件事。”

至于被西方用来当做制裁工具的SWIFT，周小川则坦言，如果大量地把SWIFT作为制裁工具，应该考虑到别人一定可以找到其它的通讯渠道来继续完成贸易。但是SWIFT已经形成效率和市场规模，如果另开一个渠道，可能要有过渡期，影响贸易效率，也可能存在安全问题。要替代SWIFT要做很多事情，替代之前和过渡期间，可能会使贸易受到影响。

