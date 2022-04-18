台军方称计划延长太平岛跑道纯属臆测

台湾媒体披露，台湾计划延长南沙太平岛跑道，让战机必要时能在太平岛起降，但台湾空军司令部回应时称，太平岛跑道运作正常，相关说法纯属臆测，空军没有评论。

据台湾《联合报》今天（18日）报道，太平岛的现有跑道规格虽为简易跑道，但近年来已增加助航灯光，可执行夜间起降，并扩大停机坪，可同时停驻两架C-130运输机。

台湾政府原本拟定在太平岛展开码头内侧船席浚深工程，并且延长码头长度，以及利用太平岛码头兴建挖掘时堆积出的新生地，进行跑道延长工程。

消息人士透露，美国否决码头延长工程，但同意台湾延长跑道。经美国同意，台湾国安单位政策决定，空军司令部今年完成太平岛跑道新整建工程招标，计划将现有1150公尺的跑道，延长350公尺至1500公尺。

美国长期来对台湾的太平岛整建计划抱持高度疑虑的态度，相关工程长年来未见进度。报道称，基于中国大陆近年整建周边南中国海岛礁的方式，太平岛若实施相对应整建，必要时对美国也有帮助；有消息称美国的态度因此转变，同意台湾实施跑道延长工程。

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）的“亚洲海事透明度倡议”曾发布研究报告，指称太平岛现有机场跑道长度，已可容纳F-16战斗机和C-130运输机的起降，也可能供P-3反潜机起降。

据报道，台湾空军已完成P-3C巡航太平岛任务，但仅凌空，并没有实际降落在太平岛。

报道也引述军事专家称，F-16战机降落约需1000公尺长的跑道，P-3C反潜机的降落则需要975公尺跑道，太平岛跑道若延长为1500公尺，台湾的现有战机均可在太平岛起降。