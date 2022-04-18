上海金山奉贤两区有望率先实现社会面清零目标

上海市金山区和奉贤区连日来新增阳性感染者人数持续下降，有望率先实现社会面清零目标。

上海市政府新闻办微信公号“上海发布”昨晚（17日）发布消息说，上海市金山区、奉贤区连日来新增阳性感染者人数持续下降，有望率先实现社会面清零目标。

上海市委书记李强昨天在金山区、奉贤区检查社会面管理和生活物资供应保障情况，看望慰问始终坚守岗位的居村一线工作人员、下沉干部、公安民警和志愿者。

李强来到金山区亭林镇油车村，深入了解村庄疫情防控和村民生活物资保障情况，听取全区“三区”划分管理和核酸筛查等相关工作汇报，看望慰问值守在入村道口的村委干部、公安民警和村民志愿者，向大家克服困难、坚守一线表示感谢，叮嘱大家要始终绷紧疫情防控这根弦，把责任再压实，把防护做到位，把群众更好团结起来，守住来之不易的防控成果。

随后，李强来到奉贤区奉浦街道一处居民区。居委干部和下沉干部介绍了“满天星”便民超市功能和快递外卖消杀区、暂存区设置使用情况，一旁的小型核酸采样点也已布置就位，今后居民在小区门口就能获得核酸检测服务。

李强仔细察看，要求及时总结经验做法，结合常态化疫情防控需要，将核酸检测等便民服务纳入社区基础设施布局。

李强指出，要进一步坚定信心决心，金山、奉贤要继续从严从紧、从细从实抓好疫情防控各项工作，切实巩固好防控成果，率先实现社会面清零目标，为全市打赢疫情防控大仗硬仗作出更大贡献。