上海新增三例本土冠病死亡病例 均为高龄老人未接种疫苗

上海市报告昨天新增三例本土冠病死亡病例，均为高龄老人，且未接种冠病疫苗，这是本轮疫情中首次报告冠病死亡病例。

据上海卫健委通报，上海昨天（4月17日）新增本土确诊病例2417例和无症状感染者19831例，确诊病例较前一天减少821起，无症状病例减少1751起。

其中853例确诊病例为此前无症状感染者转归，1409例确诊病例和19425例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。

新增的三例本土死亡病例均为高龄老人，上海卫健委通报称，他们均有合并严重基础疾病，三人入院后转为重症，经全力抢救无效死亡。

其中，病例一为89岁女性，合并急性冠脉综合征、冠心病、糖尿病、高血压三级、脑梗；病例二为91岁女性，合并脑梗后遗症、高血压；病例三是91岁男性，合并冠心病、高血压。

上海市卫健委一级巡视员吴乾渝今天上午在疫情防控发布会上通报新增死亡病例详情时说，三人均为高龄，合并急性冠脉综合征、糖尿病、高血压、脑梗后遗症等严重基础疾病，均未接种冠病疫苗。入院后病情加重，抢救无效死亡，直接的死亡原因由基础疾病导致。

上海目前有16名冠病重症病患，其中15起为70岁以上、未打疫苗的老年人。上海市卫健委主任邬惊雷昨天呼吁老年人尽快接种疫苗及追加剂，明显加大力度为解封积累有利条件。

中国上一次报告新冠死亡病例是在3月19日，国家卫健委网站当时报告了吉林出现两例冠病死亡病例，也是自2021年1月25日以来中国首次报告因冠病死亡的病例。

路透社昨天引述两名知情人士披露称，上海官方近日传达社区清零新目标，要求最迟本周三阻断在隔离区域以外的病毒散播，以允许上海进一步解封，并开始回归正常生活。

报道引述中共上海宝山区委书记陈杰在前天发表的一份讲稿中说，国务院工作组、上海市委、市政府要求大流行拐点应该于昨天出现，并于4月20日达成清零。他强调，这是一项“军令”，没有讨价还价的空间，“我们只能咬紧牙关，为胜利而战”。

在上海督战的中国副总理孙春兰4月16日至17日在上海调研指导疫情防控工作时，要求坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，发扬拼搏精神，拿出决战劲头，勠力同心、以快制快、一气呵成，尽快实现社会面清零目标。