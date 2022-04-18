蔡英文：政府会确保医疗量能充足

台湾本土疫情持续严峻，总统蔡英文昨天（17日）在面簿发文，呼吁民众尽快打满三剂疫苗，并承诺政府会持续确保医疗能量充足。

蔡英文说，面对台湾境内疫情，大家要一起团结克服，她还拜托大家尽快打满三剂疫苗，也多鼓励长辈接种疫苗。

她还提及，经过邀集台湾临床医学、小儿医学、感染医学等领域专家召开会一后，中央流行疫情指挥中心昨天宣布，食药署核准六岁至11岁儿童接种莫德纳疫苗，基础剂施打两剂，每剂0.25mL，两剂施打间隔28天。

蔡英文强调，指挥中心也已宣布，4月22日起，进入健身房等场所、参加进香绕境、及跟团旅游等活动，需接种三剂疫苗。她承诺，政府会持续确保医疗量能充足，也请大家一起将资讯分享出去。

另一方面，指挥中心昨天宣布，食药署已通过莫德纳疫苗用于六岁至11岁儿童的紧急授权，将于周三（20日）的专家会议讨论何时上路。

部分家长担心儿童接种莫德纳疫苗是否安全，前台大医院感染科医师林氏璧指出，目前澳大利亚、英国等国家都已批准莫德纳疫苗用于儿童的紧急授权，至于该不该接种，林氏璧认为周三会议后专家应详细说明利弊，由家长作最终决定。

林氏璧昨晚在日本自助旅游中毒者面簿粉专发文说，许多民众及政治人物每天都在问“怎么没BNT”，但其实很多人不知道，最近包含澳洲、欧盟、加拿大、英国等国家地区都已批准莫德纳疫苗用于儿童的紧急授权。

林氏璧也说，莫德纳疫苗在美国申请青少年以下的紧急授权有点卡住，可能是多国发现使用莫德纳疫苗后青少年发生心肌炎的机率比BNT高，美国政府要求补资料，导致目前莫德纳疫苗在美国还没能使用于青少年与儿童。

林氏璧说明，莫德纳的儿童剂量是50微克（成人的二分之一），BNT的儿童剂量是10微克（成人的三分之一），两者剂量相差五倍，因此他建议，儿童的莫德纳疫苗可比照青少年，相隔至少12周再施打，以减少不良反应的机率。