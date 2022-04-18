台本土确诊连续三天破千 陈时中：快筛试剂实名制5月初上路

台湾本土病例连续三天破千起，行政院日前宣布征用家用快筛试剂，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天（18日）透露，快筛实名制希望在5月初尽快上路。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，面对民进党立委赖惠员关注快筛实名制上路时程与方式，陈时中表明，希望5月上旬开始做，目前来说，可能朝着每人买五支规划，主要因为包装限制。

陈时中说，现阶段要请台湾快筛厂商尽量满足境内市场需要，原来共同供应平台契约尚未完成，就继续完成，政府不会征用，预计境内征用约3000万剂，实名制则以外国进口为主，预计进口1亿剂。

陈时中强调，若到7月为止，相关计划都能够完成，这些快筛数量预计足够，至于7、8月会有另外采购计划。

至于弱势族群有无补助措施？陈时中说，若是实名制的话，作法与过去买口罩一样，大家都一样。

在被问及实名制快筛试剂是否有机会将价格压到1剂100元新台币（约4.65新元）？陈时中回复：“我们尽量努力，有这个可能性”。

台大公卫学者陈秀熙预估，台湾本土疫情高峰落在4到5月，单日确诊数恐破万。陈时中坦言，如果确诊数破万，医疗量能会比较吃紧，需观察未来两周的疫情成长曲线是否过陡，会尽量让它平顺一点。

不少民众关心如疫情持续上升，是否会再度加严防疫措施？陈时中强调，打疫苗、社交距离、自主应变及轻重症分流很重要，尽量朝向正常生活，除非不得已才会加严。至于居家隔离时间是否可能缩短，他连说两次有可能，但要一步一步来。

台湾食药署昨天召开专家会议审查通过莫德纳疫苗用于六到11岁儿童，卫福部预防接种咨询小组（ACIP）将在本周三（20日）开会讨论儿童接种事宜，但高雄市长陈其迈昨天抢先公布本周校园接种开打，是否为闹乌龙？陈时中今天赴立院卫环委员会前受访时说，以高雄立场希望是尽快，虽然目前已通过紧急授权（EUA）使用，但接种方式需由ACIP决定。

有不少家长担心儿童施打莫德纳疫苗会否产生较多不良反应，陈时中说，根据相关报告，儿童施打莫德纳半剂疫苗引发的不良反应和成人差不多；家长有任何疑问可以咨询医师，并不是强迫大家都要打，疫苗政策一向采用自愿式，政府有责任把利弊说明清楚，让家长做判断。至于儿童版BNT疫苗洽购谈判进度，他说，合约草本已送过去，还没得到答复。

台湾环保署长张子敬上周率团赴帕劳出席“我们的海洋大会”，传出四名代表团成员返台后确诊。陈时中对此说，目前尚未收到相关报告，但昨天帕劳入境航班落地采检共13人确诊，显示当地仍有隐形传播链。