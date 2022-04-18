中国经济今年首季增长4.8%优于预期

官方数据显示，中国经济增长在今年第一季回升至4.8%，优于市场预期。

中国国家统计局网站今早（18日）公布的数据显示，初步核算，一季度国内生产总值同比增长4.8%，比2021年四季度环比增长1.3%。

路透社早前对分析师展开调查后预测，中国经济在第一季会取得4.4%的同比增长，环比方面则是增长0.6%。

接受彭博社调查的经济师则预测，中国经济会取得4.3%的同比增长，环比方面则是增长0.7%

中国经济去年取得8.1%增长，但去年第四季增长跟第三季比明显放缓，第四季同比增长4.0%。

统计局坦言，中国在一季度面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发带来的多重考验，但国民经济延续恢复发展态势，经济运行总体平稳。统计局说：“同时也要看到，国内外环境复杂性不确定性加大，经济发展面临较多困难和挑战。”

中国规模以上工业增加值同比增长从今年首两个月的7.5%，下跌至3月的5.0%，但仍高于接受路透社调查的分析师早前所预测的4.5%。

社会消费品零售总额的同比增幅则今年首两个月的6.7%，大幅度滑落至3月的负3.5%。接受路透社调查的分析师早前预测，社会消费品零售总额在3月会下跌1.6%。

全国城镇调查失业率在3月份达到5.8%，比上月上升0.3个百分点。

中国国家统计局新闻发言人付凌晖今早在新闻发布会上说，3月份以来世界局势复杂演变，国内疫情影响持续，有些突发因素超出预期。部分主要指标增速放缓，经济下行压力有所加大。但中国经济长期向好基本面没有改变，经济持续恢复态势没有改变，发展潜力大、韧性足、空间广的特点也没有改变，完全有能力、有条件战胜困难挑战，实现经济持续健康发展。

付凌晖也说，工业生产增长较快，既有国内经济恢复带动和世界经济复苏拉动的影响，也有工业创新驱动作用增强、产业升级持续带动的因素，还有市场保供加强、相关行业较快增长的作用。下阶段，要落实好各项推动工业经济发展的支持政策，积极扶持制造业、小微企业，加大对受疫情影响严重企业的支持，加强能源、原材料保供稳价，维护产业链供应链稳定，促进工业平稳健康发展。

付凌晖在回答关于冠病疫情是否会影响到实现今年经济增速目标的问题时说，从下阶段走势看，虽然短期经济运行存在一定压力，但是从全年来看，中国经济保持平稳增长仍有不少有利条件，包括消费恢复态势有望持续、投资拉动作用有望提升、产业升级发展步伐加快、绿色智能转型带动增强、对外开放红利继续显现，以及宏观经济政策不断显效。

付凌晖也说，从全年看，中国经济有望保持恢复发展态势，但对当前面临的问题要高度重视，继续统筹好疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策实施力度，全力稳定宏观经济大盘，努力实现全年预期目标任务。