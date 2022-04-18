港特首唯一参选人 李家超政纲料涉房屋问题和公务员系统

知情人士透露，香港特首唯一参选人李家超近日刻意减少拉票活动，预留多些时间撰写政纲，其中包括解决房屋问题及理顺公务员系统两大重点。

据网媒“香港01”报道，李家超在未公布政纲已挟786张提名票入闸，当选已无悬念，外界关注其政纲何时出炉，在“以结果为目标”的理念下，有哪些具体政策举措。

接近李家超团队人士称，李家超经过早些时候马不停蹄拜访后，近日刻意减少拉票活动，预留多些时间撰写政纲，其中至少包括解决房屋问题及理顺公务员系统两大重点。

李家超4月9日正式宣布参选特首，在网上记者会提出三大施政理念，即以结果为目标解决不同问题、全面提升香港的竞争力，以及奠定香港发展的稳固基石。

李家超至今未公布政纲，只在记者提问时单回应对新政府工作方向，例如《基本法》第23条立法是政府首要工作目标、希望现届政府完成政府架构重组方案、支规规管众筹活动等。他明言由于时间有限，政纲没涵盖的范畴，不代表不关心。

接近李家超团队人士称，政纲进度已完成得“七七八八”，涵盖经济发展、房屋、政府管治等不同范畴，但暂时未定公布日期。竞选办主任谭耀宗早前说，预计月底公布政纲，他昨天（17日）说仍在努力中，未能确定本星期能否出炉。有竞选办人士称，李家超为人谨慎、务实，不希望提出一些不能落实的政策，或流于口号式，故此政纲仍要反复讨论，着墨较多的是房屋问题，始终这是市民最关心的议题。

外界关注李家超有何板斧解决房屋问题，据知该部分主要由团结香港基金高级副总裁、立法会议员黄元山操刀，李家超希望有突破新点子，展示政府有具体策略逐步破解房屋问题，但不希望予人感觉与现届政府政策有冲突，例如“北部都会区”会继续推行，但始终这是“远水”，要想方法在短期内增加供应。

政纲另一重点是推动公务员系统改革，连日来不时有选委批评公务员官僚，但武官出身的李家超，多次称赞公务员优秀、行政能力强，但可能因一些程序或系统问题，导致总体力量打了折扣，认为属系统问题。据了解，李家超的政纲亦会触及公务员问题，强调要以团队精神解决问题，提高行事速率，有人亦倡议为公务员设立绩效指标（KPI），未知最后会否写入政纲。

至于国家安全工作，据闻团队认为国安问题固然重要，但不用提太多，期望以较温和形象开展新局，而一向是特首参选人必答题的政制发展，相信着墨甚少。李家超今天（18日）拜访香港五大商会，对外对内通关、税制等料成重点议题，且看李家超如何回应商界诉求。