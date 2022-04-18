徐海荣跨省履新 任中共山东省委常委

中共地方人事调整持续，广西壮族自治区原党委常委徐海荣跨省履新，出任中共山东省委常委，张江汀不再担任山东省委常委职务。

山东省委组织部微信公众号“鲁祖轩”今天（18日）公布上述消息。在此之前，徐海荣为广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记，他还是19届中央候补委员。张江汀已于今年1月当选为山东省人大常委会副主任。

近日，广西壮族自治区党委常委、统战部部长农生文已接替徐海荣，任南宁市委书记。同时，山东省副省长王心富调职广西，任自治区党委常委、统战部部长。

公开资料显示，现年58岁的徐海荣是重庆人，于1985年7月参加工作，1984年6月加入中国共产党，重庆市委党校法学专业毕业，高级管理人员工商管理硕士。

徐海荣早年长期在原四川省重庆市工作，曾任市政府办公厅秘书、市交通局公路运输管理处副处长（主持工作），于1999年调至重庆市公安局工作，先后任市公安局交通警察总队副政委、党委副书记、政委，市公安局副局长、政治部主任等职。他于2005年进入纪检监察系统，任重庆市纪委副书记，并于2007年1月任市监察局局长。

2012年6月，徐海荣任重庆市委常委、宣传部部长，2013年11月任重庆市委常委、万州区委书记。

2015年4月，徐海荣跨省调任新疆维吾尔自治区党委常委、纪委书记。2017年3月，他接替李学军，出任乌鲁木齐市委书记，同年10月当选为第19届中央候补委员。

2021年10月，徐海荣转任广西壮族自治区党委常委。同年11月，广西壮族自治区党委完成换届，徐海荣为新一届自治区党委常委之一，并任首府南宁市委书记。

2022年4月15日，南宁市召开全市领导干部会议宣布，农生文任南宁市委书记，徐海荣不再担任南宁市委书记。

此次卸任山东省委常委的张江汀出生于1961年9月，山东昌邑人，曾任烟台市市长、市委书记，山东省委常委、政法委书记、青岛市委书记、统战部部长等职，2022年1月当选山东省人大常委会副主任。他也是19届中央候补委员。