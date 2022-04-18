香港“剑神”张家朗职业生涯首度登顶

香港“剑神”张家朗继去年在东京奥运勇夺男子花剑个人金牌后，九个月后实现登顶目标，成为香港首名世界头号男剑手。

综合香港《明报》《星岛日报》和网民“香港01”等报道，张家朗昨晚（17日）在男子花剑世界杯贝尔格莱德站止步八强赛，但在计算最新排名后仍力压意大利剑手霍高尼（Alessio Foconi），首度荣膺世界花剑“一哥”，成为继江旻憓之后，香港第二名世界首号剑手。张家朗获得教练及师兄祝贺后，今天将在团体赛为香港队荣誉而战。

在夺得奥运金牌后，张家朗在世界排名榜升上第四位，上月世界杯巴黎站称王后，跃居世界第二名。虽在埃及开罗站32强赛止步，陷入小低潮，张家朗重整后在塞尔维亚站再出发，为香港人迎来期待已久世界剑王宝座。24岁的张家朗去年末远征欧洲前，曾表明今年以挑战世界第一为目标。

原本名列世界第一的霍高尼在64强赛落败，让只以两分落后的张家朗一举反超，以200分首次登顶。日本剑手敷根崇裕以180分位居第二，霍高尼以173分跌至第三名。

目前世界排名第八的香港重剑女将江旻憓，曾在2019年克服重伤登上高峰，当时25岁的她连夺两站世界杯冠军、创下香港击剑历史后，于同年3月由第二升上世界第一，成为香港首位世界第一号剑手。同年年底，江旻憓再获2018/19赛季年终世界第一荣誉，再次为香港击剑写下历史。