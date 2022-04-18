中国官媒称近期出现“共存”等轻敌论调

近期中国大陆本土疫情升温，防疫带来的经济和社会影响备受关注，“清零”与“共存”辩论再起，中国官媒昨天（17日）再发文称，近期“躺平”、“与病毒共存”等对奥密克戎轻敌的论调出现，如果任其泛滥，后果极其严重。

中国国务院主办的《经济日报》昨天发表评论文章称，近期，面对“动态清零”带来的一些生产生活不便，出现了“躺平”“与病毒共存”等论调，对奥密克戎产生轻敌思想，如果任其泛滥，后果将极其严重。

文章强调，“动态清零”是以“一时不便”换“长久之安”，是现阶段中国抗击疫情的最佳选择，应以更彻底的措施，坚持生命至上，坚持“动态清零”，加快核酸检测、感染者收治，尽快阻断社会面传播。

文章称，从短期看，快速果断的防疫措施必然给生产生活带来一定不便，然而，从整体和长远看，防止疫情扩散，换来的是更大范围、更广泛的正常生产生活，是更加宽松、稳定的经济社会发展环境。疫情越早得到控制，经济社会发展受到的影响就越小。

文章以去年中国经济增长为例，称中国2020年在率先控制疫情的基础上，率先实现经济增长由负转正；去年，中国国内生产总值增长8.1%，两年平均增长5.1%，证明坚持“动态清零”，真正防得住，才能最大限度降低疫情冲击，才能实现更好发展。

文章还称，虽然当前上海市报告的感染者数量处于高位，但按照奥密克戎变异株流行的指数型增长的参数来看，没有出现指数型上升态势，表明采取的防控措施遏制住了指数型上升的势头。因此，在这样的关键时期，才要以快制快，尽快阻断社会面传播。

中国国家统计局网站今早（18日）公布的数据显示，初步核算，一季度国内生产总值同比增长4.8%，比2021年四季度环比增长1.3%，优于市场预期。