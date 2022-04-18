居隔首日视讯会 柯文哲预言本周全台大乱

台湾本土确诊病例连日破千，台北市从今天（18日）起在信义区试办轻症居家照护。台北市长柯文哲昨天（17日）被居家隔离后，今天首日与市府各局处主持线上视讯会议，他预言，“这个礼拜全台湾会大乱，六万人被居家隔离，全台照顾这六万人，要多少力气？”

据台湾《联合报》报道，因与确诊人士接触，柯文哲、副市长黄珊珊昨天起居家隔离，今天居家办公首日，目前两人身体状况一切正常，为配合台北市府本周开始实施居家办公及分流演练，柯文哲今天一早7时30分照常线上主持晨会及防疫会议。

柯文哲在防疫会议中，针对近来全台本土确诊数不断飙升提出警示，认为全台各县市都要提高警觉，落实轻重症分流，以免重蹈香港覆辙。柯文哲也担心，被居家隔离人数越来越多，社会机能可能因此瘫痪，要想办法以保经济不受影响。

至于台北市的轻症居家照护政策，规划由区级关怀中心、虚拟医院提供服务，为让轻症居家照护顺利上路，台北市府今早也进行居家医疗演练，由专人电话关怀、协助隔离期间，轻症者各种需求援助，盼透过各局处分工合作，使民众都能安心居家照护及隔离。

根据台北市府的轻症虚拟医院服务计划，在府级疫情指挥中心下由各区设置区级关怀中心及虚拟医院。有医疗需求者由虚拟医院服务、非有医疗需求则由关怀中心服务，服务项目包括关怀、派案、转介、追踪等，以家户为单位，服务对象为确诊者、居隔及居检者。

其中区级关怀中心服务，包括由卫生局、健康服务中心进行确诊、隔离、解隔者名单确认、居家照护指引、还有若有违反规定等后续裁处；警察局则负责确诊者、同住居隔者每日主动关怀；产发局、社会局主责生活物资采买及宅配；民政局、产发局提供关怀包。

至于确诊者的垃圾清运及户外清消，则由环保局协助；还有卫生局协助心理咨商、教育局协助学生关怀；若有宠物照顾需求也会由动保处协助；至于弱势独居、身心障碍者则有社会局协助。

另外，虚拟医院则由联合医院协助确诊者健康、就医评估，通讯诊疗、送药服务、转诊后送等。