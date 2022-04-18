中国卫健委主任：反对“病毒共存” 巩固防控成果迎接二十大

中国国家卫生健康委员会主任马晓伟今天（18日）在官媒撰文，强调要旗帜鲜明反对“病毒共存”错误思想与“病毒流感化”错误论调，巩固防控成果，以实际行动迎接中共二十大的召开。

马晓伟在中共中央党校机关报《学习时报》上发表题为《尽快遏制疫情扩散，巩固来之不易的防控成果》的文章。

文章开头即称，中共总书记习近平始终高度重视冠病疫情防控工作，亲自指挥、部署，统揽全局、果断决策，文章还说，习近平3月17日在中央政治局常委会会议上的重要讲话“一锤定音”，既解决思想认识问题、坚定信心信念，又明确了疫情防控的战略战术、目标任务和作风要求，为抗击疫情把关定向提供了根本遵循。

文章指出，中国是人口大国，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，面对疫情反复冲击，如果不管“防”、放松“治”，医疗卫生资源将面临严重挤兑风险，大量有基础性疾病患者、老年人、儿童和孕妇等人群身体健康将受到严重威胁，经济社会平稳发展将受到严重影响，“人民不会答应，党和政府也决不会允许出现这种情况”。

文章强调，要坚定不移贯彻“科学精准、动态清零”的方针，旗帜鲜明反对当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想和“病毒流感化”等错误论调，坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，坚持全国一盘棋，以最坚决、最果断、最彻底的举措实现社会面清零的目标，用最小代价实现最大防控效果。

马晓伟在文中说，中国疫情防控既要坚持两年多来行之有效的防控措施，也要及时从应对德尔塔变异株疫情转变到应对奥密克戎变异株疫情上来，对过去的防控经验和措施补充完善，推动疫情防控水平。

他提到，隔离收治能力要再增强，目前最突出的是隔离房源和方舱医院问题，要加强方舱医院建设，以地市为单位加强隔离点建设，推广用于风险人员隔离的健康驿站等做法。

他也要求，感染者分类收治机制要再健全，及时准确做好分型，有肺炎表现、有基础性疾病、有高风险因素、“一老一小”群体感染者集中收治在定点医院，轻型病例和无症状感染者收治到方舱医院，感染者治愈出院后直接转入居家隔离观察，最大程度避免大量轻症和无症状感染者挤占日常医疗资源。

他指出，中国疫情防控已进入全方位综合防控“科学精准、动态清零”的第四阶段，要尽锐出战，采取最严格、最彻底、最坚决果断的措施，尽快阻断疫情在社会面传播。

他最后写道，疫情尚未远去，绝不能有丝毫的放松，全国卫生健康系统要发扬斗争精神、保持应急状态，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，把抗击疫情作为检验初心使命的试金石，发扬敢打硬仗、连续奋战的优良作风，坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线，“坚决巩固来之不易的防控成果，用实际行动迎接党的二十大胜利召开”。

