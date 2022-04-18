梁振英：旅英港人非移民 大多未放弃特区护照

近年不少香港人旅居英国，中国全国政协副主席、前香港特首梁振英认为，一些所谓“移民”的港人，不算是“移民”，只是“移居”，因为大部分港人未放弃香港特区护照。

据香港《星岛日报》报道，梁振英受访时说，前往英国或其他国家移居的港人没有把香港身分证交出，是重要的现象，意味着他们有意回港，不想断了后路。

梁振英认为，移居英国的港人只是去外面适应一下，看看精神和物质生活是否写意。倘若情况不是这样，就会回来香港，不排除有需要的时候，将子女送回来读大学；特区政府派钱的时候，拿着香港身分证回来拿钱；有大病的时候，香港的医疗系统一般比外边好，就回来看病。

针对“疫后重建”，梁振英说，现在行政立法关系良好，必须立即重启疫后重建。他说，目前很多香港的经济合作伙伴已取消隔离措施，并质疑为何香港的商会、专业团体、贸发局、旅发局目前还不起行到外国，向外界推广香港，讲解香港和国家的发展情况。

他说，疫后重建还包括出外重建形象，并认为长期在香港居住的外国人熟悉香港情况，也对香港有信心，无论是以个人名义或是以商会名义，这些外国人到西方社会讲解修例风波、疫情、香港未来机遇等，说服力都比自己高10倍。

他强调，要让有误解、理解不充分的人，知道香港民主到底是怎么一回事，从而回心转意回港。梁振英认为，只要将香港的政治问题处理好，香港的发展空间很大。