中国统计局谈失业率上升：就业稳定仍具备有利条件

中国第一季度城镇新增就业扩大，但调查失业率有所上升，中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司长付凌晖今天回应称，尽管面临不少困难，但中国就业保持稳定仍具备较多有利条件。

据中国新闻网报道，付凌晖在国务院新闻办公室的新闻发布会上说，今年以来，国际形势复杂严峻、疫情影响持续，对中国就业造成了一定压力。但就业优先政策持续发力，助企纾困力度也在加大，就业形势总体保持基本稳定。

根据数据，一季度，中国全国城镇调查失业率平均为5.5%，比上年同期略高0.1个百分点。其中，25-59岁就业主体人群失业率为4.9%，与上年同期持平。

从月度走势看，付凌晖分析说，全国城镇调查失业率有所升高，其中1月份和2月份升高主要是由于季节性因素，因为春节前后求职人员换工作增加，失业率有所上升。从一般经验看，3月份以后随着换工作人员陆续找到工作，城镇调查失业率会逐步下降。

但他也说，今年3月份以来受疫情影响，部分人群就业难度增加，一些求职人员参加招聘受到一定影响，城镇调查失业率有所上升。3月份，全国城镇调查失业率为5.8%，比上月上升0.3个百分点，反映出企业生产经营困难有所增加，就业压力有所加大。

谈及下阶段中国稳就业有利条件，付凌晖称，统筹疫情防控和经济社会发展会继续显效，疫情不利影响会逐步得到控制。今年政府进一步加大减税降费，加大对实体经济支持，有利于企业纾困发展，稳定就业岗位。同时，创业创新发展态势持续，有利于促进就业岗位增加；加强职业技能培训和就业帮扶，也有利于就业市场供需衔接。

彭博社的分析则认为，防疫封控措施导致众多消费者足不出户，3月份消费者支出大幅下降，上月的经济活动数据显示支出显著下滑，推动失业率升至疫情爆发之初以来的最高水平。

英国国民西敏集团的中国经济学家刘培乾担忧，失业率飙升会对经济产生长期影响，因为从生产到消费等各方面的活动都需要就业的支持。