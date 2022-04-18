中科院图书馆称停用知网属实 但知网否认

中国科学院证实，他们停止使用学术文献平台“中国知网”，但知网却否认中科院停用该平台。

据中国观察者网今天（18日）报道，网上流传疑似中科院文献情报中心本月8日发出的通知，内容为中国知网数据库出版商“同方知网技术有限公司”暂停中科院对数据库的使用权限，平台上的科技类期刊和博硕士学位论文数据库即日起无法下载。

上述通知称：“2021年中科院集团中国知网数据库订购总费用已达到千万级别，高昂的订购费用已成为中科院集团资源引进中的‘巨无霸’。”

中科院图书馆相关负责人回应时证实停用中国知网的信息。“从20号开始停用，现在还可以用。因为科学院没有和中国知网达成统一采购的合作。现在是开通了万方和维普，可以用这两个替代一下。”

不过，知网方面却指上述消息不属实。中新经纬报道称，分别致电中科院和中科院文献情报中心官网电话，其工作人员均表示对此事不清楚，不负责相关业务。

据报道，知网之前曾因频繁涨价遭到高校抵制，武汉理工大学曾暂时停用该平台。2016年1月，武汉理工大学发布了知网停用的通知。校方说：“由于续订价格涨价离谱，我校与中国知网公司的谈判不成功。这些年来，CNKI（中国知网）公司涨价幅度过大的行为已经收到全国很多高校的抵制，包括许多知名的985高校。”

武汉理工大学图书馆称，2000年以来，知网每年的报价涨幅都超过10%，从2010年到2016年的报价涨幅为132.86%，年平均涨幅为18.98%。但在不到一个月后，武汉理工大学又重新订购并恢复开通中国知网数据。

北京大学也曾在2016年贴出即将停用知网的通知，称“不向商家过分的涨价行为轻易妥协”。北大图书馆相关负责人当时告诉中国媒体，知网的购买费用涨价过高，已超出了图书馆的预算限额。