连花清瘟疗效被质疑 以岭药业股价再跌停

因冠病药物连花清瘟产品被卷入疗效质疑风波，以岭药业股价今天（18日）早上出现跌停，是继4月15日后的又一次跌停。

以岭药业今天早上收盘大跌10%，至32.39元（人民币，下同，6.87新元）。

据第一财经网报道，北京普思资本董事长、万达集团董事王思聪本月14日转发了一则质疑世界卫生组织是否推荐过连花清瘟胶囊的视频，引发市场质疑连花清瘟产品在抗击冠病的疗效。

对此，以岭药业隔天晚上在投资者互动平台上回应称，连花清瘟是以络病理论为指导研发的创新专利中药，先后列入中国国家卫健委、国家中医药管理局和20余个省市的冠病诊疗方案，是中医药抗疫“三方三药”的代表性药物之一。

以岭药业称，连花清瘟荟萃2000年来中医药与疫病斗争的三大知名方药，具有广谱抗病毒、抑菌抗炎、有效防治肺部感染、提高机体免疫力等多重功效。连花清瘟研发于2003年SARS疫情防控期间，2009年对甲型流感防控发挥了重要作用，2020年以来在防控冠病疫情中做出重大贡献。

以岭药业还称，中国多家权威科研机构围绕连花清瘟抗冠病开展了系列基础与临床研究，形成了防治冠病“细胞-动物-预防用药-临床治疗”证据链，实验证实该药对冠病病毒原始毒株及其变异毒株德尔塔、奥密克戎等均有明显抑制作用。研究结果也证实，花清瘟干预组核酸检测阳性率0.27%显著低于对照组阳性率1.14%，密接人群预防应用连花清瘟可降低冠病阳性感染率达76%。

以岭药业表示，公司正全力以赴做好科研工作，保质保量生产，保障市场供应，为疫情防控贡献力量，并呼吁理性辨别网络上对以岭药业和连花清瘟的不实言论。

连花清瘟胶囊（颗粒）是以岭药业的主导产品，主要用于感冒、流感相关疾病的治疗。2020年4月12日，中国国家药品监督管理局批准连花清瘟胶囊（颗粒）在原批准适应症的基础上，增加“冠病病毒肺炎轻型、普通型”的新适应症。

2021年前三季度，以岭药业连花清瘟产品实现营业收入33.7亿元人民币（7.2亿新元），占公司总营业收入的41.6%。