台湾轻症确诊者居家隔离10天后可解除隔离

台湾中央流行疫情指挥中心今天宣布，无症状、轻症冠病确诊者居家隔离10天后，无须再采检就能解除隔离。

据台湾《自由时报》报道，指挥中心指挥官陈时中今天（4月18日）在记者会上说，依据本月16日专家会议决议，从今天起放宽轻症确诊者的解除隔离条件，只要符合以下任一条件，便可解除隔离，并进行七天自主健康管理。

三项条件分别为，距发病或采检日第四天内，追踪两次快筛或核酸检测阴性或Ct值大于30；条件二为距发病或采检日第五至九天内，追踪一次快筛或核酸检测阴性或Ct值大于30；条件三为距发病或采检日达10天，无须采检，就可以解除隔离治疗。

指挥中心医疗应变组副组长罗一钧补充道，上述三项条件一体适用于医院、加强版集中检疫所及加强版防疫旅馆，而居家照护的部分，考量没有医护人员协助做快筛或其他检验，因此适用于条件三，即隔离满10天无需采检就能解隔。

罗一钧说明道，此次放宽解隔标准，主要是经过专家审视美国、日本及其他国家文献资料，奥密克戎传染期中病毒量最高的是第三至五天，第五天后病毒量就会下降，七至九天传染力就相当低，以日本资料来看，第10天已无法培养病毒，可以认定为不具传染力。

罗一钧也提到，重症部分的解隔条件是期满采检两次阴性可转出专责病房，这部分目前未做调整，主要是因为重症病患的状况比较特殊，因此这次解隔条件并未针对重症患者放宽，后续会再视疫情变化来做解隔条件的修订。