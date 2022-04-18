港资审会裁定李家超提名有效 成特首选举唯一候选人

香港特区候选人资格审查委员会（资审会）今天（18日）裁定，李家超提名有效，成为这次香港特首选举唯一候选人；李家超今天下午总结与五大商会会谈行程时说，如果成功当选将立即与中国大陆商讨通关事宜。

资审会今天在宪报刊登公告，宣布2022年行政长官选举候选人李家超的提名有效。李家超正式成为这次香港特首选举的唯一候选人。

选举事务处指出，李家超所获得的786张选委提名均为有效。投票将于5月8日举行。选举事务处将在湾仔香港会议展览中心设立一个主投票站，供选委投票。

另据网媒“香港01”报道，李家超今天上午拜访香港五大商会，即香港总商会、香港中华总商会、香港中华厂商会、香港工业总会及香港中华出入口商会。

李家超下午戴上写着”同为香港开新篇”口号的新口罩在中环广场会见记者，他总结上午行程时说，倘若成功当选将立即与大陆商讨通关事宜，期间会坦诚地反映香港的现实情况。

李家超说，他今天相当高兴，因为香港花剑运动员张家朗继去年在东京奥运勇夺金牌后，九个月后再实现目标，登上世界头号宝座，成为香港首名世界第一男剑手。

他说，这个成功故事，证明香港人才辈出，只需努力即可达到目标，香港的体育有能力踏上世界舞台。

李家超还说，通关是全香港市民都关切的事，如果当选会随即开展工作，与大陆单位沟通，利用上次与大陆单位商讨的经验，坦诚地向大陆解释香港现实情况、了解大陆要求，寻求共识。

他明白这份工作不容易，会有挑战，但希望透过坦诚沟通交流，了解双方的看法和实际环境，会务实地推进协商。这将是他当选后重点努力的目标。