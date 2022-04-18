陈时中称台湾采购辉瑞儿童疫苗谈判陷入僵局

针对台湾采购儿童版冠病疫苗一事，台湾卫福部长陈时中今天说，由于辉瑞对台湾没有直接销售权，且BNT公司及其中国大陆合作伙伴上海复星医药不生产儿童冠病疫苗，导致台湾采购儿童疫苗的谈判陷入僵局。

综合台湾《联合报》《自由时报》和路透社等报道，台湾食药署昨天通过了莫德纳疫苗用于六至11岁儿童的紧急授权（EUA），但外界质疑为何BNT疫苗采购迟迟没有进度。

陈时中对此回应称，目前辉瑞BNT儿童疫苗采购正由德国的BNT公司检视中，但被追问最快何时可成功采购时，他说，谈判已进行了两个多月，但每次都会有新的小问题，商业合约仍有许多问题需要突破，目前不敢指望。

他解释道，BNT本身没有制造儿童疫苗，是由辉瑞制造，故无法直接与BNT公司采购，纵使透过BNT疫苗大中华地区代理商上海复星医药也无法，因为上海复星医药并无辉瑞儿童疫苗的代理权，必须将辉瑞带上谈判桌。然而，辉瑞疫苗的贩卖地区又排除了大中华地区，导致谈判陷入僵局。

不过陈时中认为，外力干扰并不多，而是个别公司对于合约保障的要求，现在主要在谈涉及三家业者的利润分配，但对于台湾来说，只要能够购买都可以，并指出正持续与鸿海保持联系。他也强调，不会让小问题持续干扰整体采购程序。

外界好奇辉瑞儿童疫苗与BNT成人疫苗内容物相同，是否可直接买BNT成人疫苗替儿童施打，陈时中称，所谓儿童疫苗，是分装小剂量的儿童专用疫苗，管理相当严格，若开发单位有做相关实验，当然是可以，若没有，恐怕食药署很难审核通过。

传香港儿童接种BNT时采用抽取三分之一成人剂量，对于台湾可否比照，陈时中说，不知道此讯息是否正确，任何地区疫情不受控制，确实可能以公权力执行超乎说明书行为，香港前段时间疫情严峻，属于紧急事件，但台湾基本上仍会依照科学证据，遵循说明书施打。