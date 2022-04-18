中国要求抓实落细产业链供应链“白名单”制度

为确保重点产业链供应链稳定畅通和企业正常生产经营，中国工信部要求抓实落细重点产业链供应链“白名单”制度。

据澎湃新闻报道，中国全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议今天召开后，工信部立即组织传达会议精神，要求认真落实“民生要托底、货运要畅通、产业要循环”的工作要求，细化实化各项举措，确保供应链稳定。

工信部要求抓实落细重点产业链供应链“白名单”制度，建立汽车、集成电路、消费电子、农用物资、医药等重点产业链龙头企业日调度机制；坚持对各类企业一视同仁，予以支持帮扶；扩大“白名单”范围，指导地方主管部门细化工业企业疫情防控指引，按照“一企一策”“一园一策”组织生产，保障物流畅通。

工信部也要求加强通信大数据对畅通物流的精准支撑，优化通信行程卡服务，会同各地联防联控机制完善“白名单”管理机制，助力保障疫情防控期间重要物资货运车辆及司乘人员顺畅通行。

工信部还要求落实落细中小企业帮扶政策，用好科技创新再贷款和交通物流领域再贷款，支持重点产业链供应链企业融资，帮助交通运输、物流仓储中小微企业缓解资金压力；深入开展“一起益企”中小企业服务、防范化解中小企业账款拖欠等系列专项行动，鼓励各地加大“专精特新”企业培育力度，培育一批中小企业特色产业集群。