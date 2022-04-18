北京：“五一”假期非必要不出京倡导就地过节

北京市疾控中心副主任庞星火今天（18日）介绍，“五一”假期将至，很多市民已在规划假期生活，“五一”假期人员流动大、聚集多，增加了传染病传播及感染风险。在此提醒广大市民，非必要不出京，不去中高风险地区旅行，倡导就地过节。

庞星火还建议北京市民不参加大规模聚集活动，尽量选择到空旷的室外活动，在人员密集的露天广场、健身场地、公园等室外场所一定要戴口罩、保持安全社交距离。

综合中国央视新闻和北京青年报客户端报道，庞星火说，进（返）京人员要主动报备，持48小时内核酸检测阴性证明，抵京前或抵京后12小时内向所在社区、村、酒店、单位、学校等报备；抵京24小时后72小时内开展一次核酸检测，返京后七天内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所。

庞星火提及，提倡单位要求职工返岗前48小时内加做一次核酸，检测阴性结果未出之前采取居家办公，并做好个人健康监测，如出现发热、咳嗽等症状，要及时按规定就诊。

北京市政府新闻发言人徐和建通报，继续严格控制在京举办线下全国性会议、培训等聚集性活动，确需组织的，坚持“谁举办、谁负责”“谁审批、谁负责”，有来京人员参加的，主办单位要加强远端筛查和在京闭环管理。

徐和建说，严密防范“自驾游”“老年团”疫情风险，提示市民群众谨慎选择目的地，合理安排出游行程，尽量不前往人员密集场所。暂不恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，继续暂停出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。

徐和建提到，将按照“非必要不举办”原则，严控游园会、文艺演出、展销促销、体育赛事等大型活动；提倡市民群众假期不聚集、不扎堆，最大限度减少感染风险；各类公园、景区、景点坚持“限量、预约、错峰”要求，严格限流标准，请市民群众合理选择出行路线和游览时段。

徐和建还说，按75%限流开放演出场所、娱乐场所、体育场馆、网吧、电影院、图书馆、博物馆、美术馆等室内公共场所，因地制宜控制瞬时流量，防止人员拥挤；商场超市、批发市场、餐饮机构、宾馆酒店、乡村民宿等严格落实测温扫码、通风消毒等疫情防控措施，做好有序排队和场内外客流疏导。