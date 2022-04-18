彭博：中国商务部长周一将会见外国商会

随着疫情和由此引发的封锁在中国各地蔓延并危及经济，预计在华外国公司的代表周一将会见中国商务部部长，以讨论防疫限制措施的影响。

据彭博社引述中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）消息报道称，中国商务部长王文涛周一（4月18日）将会见来自美国、欧洲、日本和其他商会的代表。伍德克说，这次会议将是外国商界人士与中国高级官员分享他们的担忧并说明当前形势紧迫性的机会。

伍德克说，“我所关心的是他们会倾听我们所关注和担忧”。上海美国商会、中国美国商会和中国商务部均没有回复置评请求。

中国欧盟商会本月11日曾说，本月8日已致函中国政府，详细说明中国冠病防疫措施如何影响到欧洲公司，并呼吁中国调整防疫措施，例如允许对部分患者在家隔离。

商会在写给中国国务院并由伍德克签字的信件中称，大规模检测和隔离措施无法克服奥密克戎变异株所来带来的挑战，并以“旧工具箱”来形容这些措施。商会在信件中认为，在中国采取的现有防疫措施正造成重大干扰，受影响的范围包括物流和生产，一直延伸至中国境内供应链的各方面。

另外，日本驻上海总领事赤松秀一本月15日致函上海副市长兼疫情防控工作领导小组副组长宗明，反映在沪日企因防疫措施面临的诸多困难。赤松秀一说，自己接到许多日企的申诉，有些企业的生产、供货得不到保障，致使销路和市场开始被其他地区的同行挤占，不得不将生产制造向其他地区和国外转移等。