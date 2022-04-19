孙春兰：遏制上海疫情要以快制快

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰在上海说，疫情不等人，要以快制快、全力以赴将已部署的目标任务落实到位，压茬推进，直至胜利。

据澎湃新闻报道，孙春兰17日至18日在上海调研指导疫情防控工作，主持召开疫情防控专题会、出席医疗救治专题会，连续第三天前往浦东新区、黄浦区，对社会面清零攻坚行动开展情况进行督导检查。

孙春兰说，要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，把疫情防控作为当前最紧迫的事情，对照“四应四尽”目标要求，拿出决战冲锋、攻坚克难的精神状态，下大力气对疫情较重区域“拔根”，拧紧疫情传播的“水龙头”，全力以赴打赢疫情防控攻坚战。

孙春兰说，疫情不等人，要以快制快、全力以赴将已部署的目标任务落实到位，压茬推进，直至胜利。要压实领导干部包保责任制，紧盯人员密集、防控难度大的区域，紧盯资源力量的薄弱环节，坚决有力靠前指挥，加快破瓶颈、强弱项、补短板。要强化对防控政策的理解和执行，转运收治不打折扣、没有例外，切实做到应转尽转、日清日结。要认真开展流调排查，实事求是判定密接和次密接人员并排查管控到位。要深入细致做好群众工作，发挥基层治理作用，更好满足居民生活物资和就医用药等基本需求，深入动员、引导、团结广大群众，让群众更好地理解、配合、支持防疫政策措施。

上海市委书记李强，市委副书记、市长龚正参加相关活动。

