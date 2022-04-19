上海再增七例本土死亡病例 年龄从60岁到101岁

继昨天首次通报上海本轮冠病疫情中出现三起本土死亡病例后，上海卫健委今天（19日）再次通报，新增七例本土死亡病例，年龄介于60岁到101岁之间，均未接种冠病疫苗。

上海卫健委通报称，上海昨天新增本土确诊病例3084例（含既往无症状感染者转为确诊病例974例），本土无症状感染者1万7332例，实际新增本土阳性感染者1万9442例。

新增的七例本土死亡病例年龄介于60岁到101岁之间，其中75岁以上六例，合并冠心病、糖尿病、高血压三级、脑梗死后遗症、心功能Ⅲ级、脑梗塞、低蛋白血症等严重的基础疾病；75岁以下一例（60岁），合并创伤性脑疝、创伤性硬膜下出血、多发性大脑挫裂伤、创伤性蛛网膜下腔出血、中枢性尿崩症。

据通报，上述七人入院后病情加重，经抢救无效死亡，直接的死亡原因由基础疾病导致。

上海市卫健委一级巡视员吴乾渝今天上午在疫情防控发布会上说，新增的七例死亡病例均未接种疫苗。

她也透露，截至昨天，在定点医疗机构接受治疗的重型患者有21例。

上海卫健委昨天首次通报上海本轮疫情中出现三起本土死亡病例，均为高龄，合并严重心血管基础疾病，均未接种冠病疫苗。入院后病情加重，抢救无效死亡，直接死亡原因由基础疾病导致。

《人民日报》客户端昨天引述武汉大学中南医院副院长、援沪医疗队领队李志强说，目前老年人疫苗接种率不高，若完全放开，对老人是很大的打击，这次报告的死亡病例“就是一个警醒”，应进一步提升老年人疫苗接种率。