吴尊友：动态清零不等于零感染 不意味着全城封控

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，动态清零不等于零感染，不意味着全城封控。

据澎湃新闻报道，吴尊友通过微博平台发文介绍，动态清零在中国冠病疫情防控中发挥作用的基本原理，以及社会上存在的多种误解。

谈到动态清零的误解，吴尊友说，动态清零，不等于零感染，与零感染有着本质的区别。动态清零是指对于发生的冠病疫情，发现一起、消灭一起，既不让冠病病毒在疫情所在地流行，也防止病毒从疫区传播扩散其他区域。

动态清零虽然不追求零感染，但要实现消灭一起疫情，又要求在疫情所在地及时阻断传播，没有新的感染发生。换句话说，不要求全国在某个时刻无冠病感染，但对于每一起发生的疫情，都要求在较短时间内将其扑灭。

吴尊友提到，动态清零强调的是社会层面感染者清零，不要求疫情所在地没有感染者。所谓社会层面清零，是指在社会自由活动的人群中没有感染者，即使隔离管理的人群中有一定数量的感染者也没有关系，因为他们处在隔离状态，不会向社会传播扩散。

他还说，一些人把动态清零的措施，与封控措施等同起来，一提到动态清零，就想到全城封控。动态清零采取的措施，取决于疫情发现的阶段，如果发现的早，只需要隔离治疗病人，加上隔离观察密切接触者，就能够实现清零。只有当疫情发现晚，或者，虽然发现较早但没能采取果断措施及时控制住，出现了较多的社区传播的情况下，才使用封控措施。

还有一些人把动态清零的措施，与全员核酸筛查措施等同起来，一提到动态清零，就想到全市全员核酸筛查。同样，只要疫情发现的早，传播链清楚，顺着传播链，把密切接触者发现出来，就没有必要做全员核酸筛查。只有当疫情发现晚，或者，虽然发现较早但没能采取果断措施及时控制住，出现了较多的社区传播、且传播链不清楚的情况下，才使用全员核酸筛查措施。

吴尊友说，“动态清零”由“清零”和“动态”两个词组成。“清零”就是从有到无的过程，就是把疫情消灭的过程。但这个消灭，仅仅指某地某时刻发生的某一起疫情，并不是指广义的全国范围的总疫情。

“动态”是疫情发生与清零是在不断变化的。比如说，甲地的一起疫情扑灭了，乙地可能又发生一起疫情；乙地疫情扑灭了，丙地可能还有疫情。或者说，甲地这次疫情扑灭了，过一段时间，甲地又再次发生疫情，或者第三次，甚至第四次或更多次地发生新疫情，但这些疫情之间都没有直接传播关系。每次疫情发生后，都能在较短时间内扑灭，使得疫情归零。

他说，动态清零的根本宗旨就是发现一起疫情，扑灭一起疫情，不让疫情在当地“生根”。

谈及动态清零的条件，吴尊友指出，冠病病毒只有不停地在人与人之间传播，才能维持其长期生存。把一起疫情中的所有感染者发现出来，采取物理隔离方式，限制其与别人接触，阻止其将病毒传播给别人，并保持一个最长排毒时间，病毒就在疫情所在地被消灭。在没有本地的持续传播冠病疫情、且本地冠病疫情主要来自境外传入的情况下，动态清零策略是最佳选择。

他表明，动态清零的灵魂就是发现早，控制早，把每起疫情，消灭在萌芽中。不让疫情就地扎根。把疫情对人民群众身体健康和生命安全的威胁、以及对社会稳定和经济发展的影响，控制在最小。

吴尊友强调，动态清零的核心就是斩断传播链。动态清零的主要措施包括早发现、早报告、早隔离、早治疗，即所谓“四早”措施。

在“外防输入”防控措施中，一是强调入境人员的隔离观察，以便及时发现境外进入的感染者；二是强调涉及境外冷链或货物运输的人每日监测，及时发现“物传人”后继发的“人传人”。这两项措施，都旨在将境外输入的疫情，发现在第一代病例，疫情控制在第一代病例。这是动态清零的最高境界。

在“内防反弹”防控措施中，一是要加强冠病疫情地区的人员流动控制，严防感染者流出，将冠病疫情带入非疫情地区，造成新的疫情。二是加强门诊就诊者监测，对发热、咳嗽等疑似冠病或感冒的病人，进行核酸检测；没有条件做核酸的可以用抗原筛查，以便及时发现早期病例。三是出现咽喉红肿或疼痛、咳嗽等症状的人，可以用抗原筛查方法做自我检测，如果发现阳性，要及时向当地防疫部门报告，以便妥善处置。这三项措施，都是疫情早发现的有效方法，为实现动态清零提供疫情早发现的保障。

对于动态清零影响经济的说法，吴尊友指出，有些人一提到动态清零，就想到对经济影响大。实际上，动态清零，才能最大限度地为经济建设保驾护航。

如果疫情发现在第一代、控制在第一代、消灭在第一代，对经济建设没有影响，只能是提供安全环境。

如果疫情发现的比较早，比如发现在疫情传播的第二代或第三代，对经济发展也没有影响。

如果疫情形势发展的比较严峻，需要采取较大范围的全员核酸筛查、封控措施等，动态清零策略对经济发展确实有一定的影响。根据数学模型专家初步分析，动态清零策略对当地GDP的影响，仅相当于非动态清零策略对经济影响的一半。