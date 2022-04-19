招商银行称免去田惠宇行长职务另有任用

中国招商银行昨天（18日）在股价大跌之后，宣布了高层人事变动的消息。招商银行公告称，免去田惠宇的招商银行行长、董事职务，另有任用；由常务副行长王良主持工作。

公告称，招商银行股份有限公司昨天以远程视频电话会议方式召开董事会会议。会议审议通过了《关于田惠宇先生免职的议案》，同意免去田惠宇的招商银行行长、董事职务，另有任用。免去行长职务的事宜自董事会审议通过之日起生效。免去董事职务的事宜将提交本公司股东大会审议。

会议还审议通过了《关于王良先生职责调整的议案》，同意由王良主持招商银行工作，自董事会审议通过之日起生效。

公告称，田惠宇因个人原因未出席会议。

另据《证券时报》报道，对于田惠宇的去向，有知情人士称，田惠宇或被聘任为招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务）、招商局金融集团有限公司副董事长（集团总经理助理级）。但也有未经证实的社交媒体消息称，田惠宇被带走协助调查。

招商银行股价昨天上午开盘即跳水，午盘后略有收复，截至收盘，招行A股股价下跌7.35%，收报43.39元/股，创下近七年来最大跌幅。

据北京日报旗下微信公众号“长安街知事”报道，现年56岁的田惠宇是安徽金寨人，2003年7月后，他历任上海银行副行长，中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、建行零售业务总监兼北京市分行行长等职。2013年5月，他到招商银行工作，任党委书记、执行董事、行长。

《新京报》在2013年5月报道田惠宇接任招行行长的消息时提及，田惠宇曾在王岐山执掌建行时期担任他的秘书。

接任行长职务的王良于1995年6月加入招商银行北京分行，自2002年起历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任招行总行行长助理兼北京分行行长，2013年11月不再兼任招行北京分行行长，2015年1月任招行副行长，2016年11月至2019年4月兼任招行董事会秘书，2019年4月起兼任招行财务负责人，2021年8月起任招行常务副行长兼董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表。

招商银行1987年成立于深圳蛇口，是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，也是中国从体制外推动改革的第一家试点银行，现已发展成为沪港两地上市，拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行等金融牌照的银行集团。

