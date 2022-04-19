港府今推疫苗到户接种服务 盼四周遍布全港18区

香港特区政府今早（19日）9时起推出疫苗到户接种服务网站及查询热线，让未接种冠病疫苗的70岁或以上长者，或因病患及残疾行动不便人士，登记上门接种科兴疫苗服务。

香港公务员事务局局长聂德权在香港电台《千禧年代》节目上说，当局在收集资料后，会收集同一个地区有多少人登记，再安排外展医护团队上门。目前构想以每四个星期作为一个循环，每星期会去四至五个地区，希望四个星期内可以去到全港18区。

聂德权说，香港疫苗接种工作开展已超过一年，超过九成三岁以上人士已接种第一剂疫苗，但一老一幼的接种仍需努力。虽然长者可以透过疫苗接种中心或接种点等地打针，但部分人可能因为年纪较大或行动不便，即使想打针但离家有困难，所以增设到户接种疫苗这项服务。

他还说，目前70岁或以上仍未接种疫苗长者，大约有15万人，希望有关服务能做到“针去搵人”（针去找人）。

此外，香港小学将从今日起分阶段恢复半日面授课堂，聂德权说，在学校复课后，教育局会与学校保持紧密联系，让当局尽量安排外展队到校，为学童接种冠病疫苗。

聂德权说，三至11岁儿童的接种率最初上升得很快，但接种率到了60%时好像出现瓶颈，目前约有70%的五至11岁小学生打了第一针，三至四岁儿童接种率只超过40%。儿童感染冠病病毒即使康复后仍可能会有后遗症，呼吁家长尽快为子女安排接种疫苗。

他还说，当局将继续安排外展队到安老及残疾人士院舍接种疫苗，目标在下月10日前，到全部1100家院舍。安老及残疾人士院舍的接种率，已由3月中约50%，提升至目前的72%。