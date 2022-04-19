台专家：不必对儿童接种莫德纳疫苗过度担忧

台湾通过莫德纳疫苗用于儿童接种，有家长担忧该疫苗副作用大，对此，专家说，儿童的副作用其实比青少年要少。

据联合新闻网报道，成大临床医学研究所教授、也是小儿免疫学专家谢奇璋医师说，未施打疫苗的儿童会变成未来防疫的破口，为了在冬季来临前早日控制疫情，让多数的儿童早日接种疫苗得到免疫力是最好的方法。

谢奇璋说，医学界普遍认为疫情已经进展到新的阶段，未来三个月病患数不但不可能清零、还有继续增加的可能。儿童如果不打疫苗，会使台湾流行控制的期间延长。

对于有家长担忧莫德纳疫苗对孩子会不会有严重的副作用，谢奇璋说，BNT与莫德纳都是mRNA核酸疫苗，副作用反应也类似。从其他地方施打的经验来看，儿童虽然可能出现发烧，但其他更严重副作用的发生率其实比青少年要低。

谢奇璋说，台湾中学生虽有少数出现心肌炎副作用，但并没有因注射疫苗而死亡的案例。虽然美国尚未核准莫德纳用于儿童，但包括欧盟、加拿大和澳洲等都已经核准儿童使用，家长不必为儿童疫苗的安全性太担心。

台湾冠病本土病例连续四天都增加千起以上。台湾卫生福利部食品药物管理署前天通过6岁到11岁儿童施打莫德纳疫苗的紧急授权，接种剂量为成人的一半，两剂之间间隔28天。

