上海市委书记李强：朝实现社会面清零目标全面攻坚

上海传出定下明天（4月20日）实现社区清零的目标，中共上海市委书记李强要求，坚持“动态清零”总方针不动摇，朝着实现社会面清零目标全面攻坚，重点工作环节要抢时间、再提速。

中共上海市委机关报《解放日报》今天报道，李强4月17日至18日在青浦区、崇明区检查疫情防控工作，了解社会面管理、生活物资保供、药品购买配送、重点场所防疫以及方舱医院管理诊疗等情况。

中国国务院副总理孙春兰上周五接受中央电视台访问时，提出上海清零指日可待后，路透社前天引述两名知情人士与中共上海宝山区委书记陈杰的说法，指官方已定下要在明天完成社区清零的目标。

孙春兰近日已连续第三天前往上海浦东新区、黄浦区，督导检查社会面清零攻坚行动开展情况。她说，疫情不等人，要以快制快、全力以赴将已部署的目标任务落实到位，压茬推进，直至胜利。

李强说，要按照孙春兰在上海调研指导时提出的要求，坚持“动态清零”总方针不动摇，坚定信心决心，压实“四方责任”，朝着实现社会面清零目标全面攻坚，各个重点工作环节要抢时间、再提速，物资保供和医疗保障要落到位、再压实，全力以赴打赢疫情防控攻坚战。

李强17日下午到青浦区盈浦街道一处居民区察看社区疫情防控工作和居民生活物资保障情况时说，要从居民群众反映的问题中查找短板、发现不足、改进工作，拿出切实可行的解决方案，服务好市民群众的生活急需，保障好困难群体基本生活。

他也到街道社区卫生服务中心慰问一线医务人员，他感谢基层医务人员的努力和奉献，希望大家既要全力服务好市民就医配药需求，也要加强自我防护，防止院感发生。

李强18日到崇明区长兴镇了解大型企业疫情防控和应急处置工作时强调，疫情防控工作不能有丝毫麻痹松懈，必须严格落实封闭式生产、分区分类管理、设立企业临时隔离点等措施，严防聚集性疫情。

李强也到崇明复兴馆方舱医院视察，他说，要进一步加强方舱管理，提升诊疗水平，增强收治能力，畅通出院流程，全力提高周转效率，推动实现出院数大于入院数的正向循环。

上海昨天新增本土确诊病例3084例（含既往无症状感染者转为确诊病例974例），本土无症状感染者1万7332例，实际新增本土阳性感染者1万9442例；本土死亡病例新增七例，年龄介于60岁到101岁之间。