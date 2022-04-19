滴滴在美退市前不会申请在其他交易所上市

滴滴说，在美国退市完成前，将不会申请在其他任何证券交易所上市。

据彭博社报道，滴滴出行说，将在5月23日举行临时股东大会，就自纽约证券交易所退市进行表决。虽然滴滴将继续探索在另一家国际认可的交易所上市的可能性，但该公司表明在退市完成前，将不会申请在其他任何证券交易所上市。滴滴美国存托凭证（ADR）周一（18日）重挫18%至2.10美元（约2.87新元）。

Global CIO Office首席执行官杜甘（Gary Dugan）说：“虽然投资者知道滴滴有意从美国退市，但其退市方式还是令投资者吃了一惊。”

此外，滴滴报告称，第四季度净亏损同比收窄95％至3.83亿元人民币（约8200万新元），但营收下降13％至407.8亿元人民币（约87.32亿新元） 。

滴滴自上市以来股价累计下挫86％，市值蒸发580亿美元（约791亿新元）。在北京去年针对私营行业开展的监管整顿中，滴滴一直是最大目标之一。滴滴上市后不久，中国监管部门就启动了网络安全调查，迫使其APP从应用商店下架。据悉当局后来要求滴滴管理层重新制定退市计划，因为担心其掌握的敏感数据可能泄露。

今年3月，据知情人士透露，因未满足中国监管机构的数据安全要求，滴滴已暂停赴香港上市的筹备工作。

中国证监会在周六（16日）一份声明中说，滴滴自主退市与其他在美上市中概股无关，与目前正在进行的中美审计监管合作磋商无关，不影响双方合作进程。虽然过去几周在美上市中概股人气升温，但在中美两国就审计问题达成最终解决方案前，一些投资者仍持谨慎态度。

缺乏立即重新上市的计划给滴滴股东再带来打击，他们原本希望在滴滴美国退市前将持有的滴滴ADR置换成港股。新的消息也增加了市场对滴滴前景的顾虑，担心监管机构会对其做出进一步处罚。

Rayliant Global Advisors Ltd首席投资官Jason Hsu说，滴滴要等到从美国退市后隔一段时间才到其他市场上市，这是个非常负面的消息。