秦刚：类似俄乌冲突发生在别处 中国也持今天立场

中国驻美大使秦刚说，类似俄乌冲突的事件如果发生在其他地方、其他国家之间，中国也会持今天这样的立场。

据中国驻美大使馆官网消息，秦刚昨天（18日）在美国《国家利益》杂志发表题为《乌克兰危机之后》的署名文章中，作出以上表述。

他说，中国过去是、将来也是独立自主的大国，始终坚持从事情的是非曲直出发作出判断、决定立场，不受任何外来压力干扰。所谓中国事先知情俄罗斯对乌克兰军事行动以及中国向俄罗斯提供军事援助都是虚假信息。类似俄乌冲突的事件如果发生在其他地方、其他国家之间，中国也会持今天这样的立场。

秦刚说，乌克兰的危机令人痛心。流血冲突多持续一分钟，4300万乌克兰人民就多受一分苦难。尽快结束这场谁都不愿看到的冲突，是当前的重中之重。

他说，中国历来热爱和平、反对战争，倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，主张尊重包括乌克兰在内的世界各国主权和领土完整。中国支持一切有利于停火止战和缓和人道主义危机的努力，并将继续为劝和促谈发挥建设性作用。“痛定思痛，我们必须严肃思考这场危机给世界带来的改变以及危机后我们要走的道路。”

秦刚提到，二战后国际体系正承受着冷战结束以来最沉重的压力。百年一遇的疫情，乌克兰危机以及随之而来的空前规模制裁，历史性的通胀和经济陷入衰退的前景，使国际体系“锅炉”的压力警报频繁响起，需要我们共同为命运与共的世界减压，而不是加压。

欧洲是乌克兰危机中承压最重之地。对欧洲稳定繁荣的预期似乎一夜逆转，取而代之的是巨大不确定性。要扭转这种预期，既要停火止战，更要找到危机后欧洲长治久安的根本出路，探讨构建平衡、有效、可持续的欧洲安全新理念与新架构。

秦刚说，乌克兰危机下的美俄、美中关系，也走到了关键十字路口。苏联解体后，美国和中国在1992年分别接待了俄罗斯总统叶利钦首次访问，同俄罗斯确立了“互不敌对”关系。当时的美俄、中俄关系，站在同一个起点上。

秦刚说，30年后，中俄关系取得长足发展，但不结盟、不对抗、不针对第三方的性质没有变化。而30年后的美俄关系，却滑向了“新冷战”。这样的美俄关系不符合中美俄三方任何一方的利益，是中国不愿意看到的。

他说：“道理很简单，让美俄关系更坏不会让中美关系更好，让中俄关系变坏也不会让美俄关系变好。把中美关系搞砸了，对美俄关系、对世界都没有好处。”

秦刚说，更令人忧虑的是，当危机来临时，仍然有人对中国挥舞制裁大棒，企图逼迫中国放弃独立自主的和平外交方针选边站队；有人炮制“中俄轴心论”，极其危险地曲解中俄关系，无端让中国为乌克兰危机负责；有人把台湾问题和乌克兰危机联系起来，渲染台海冲突风险；有人不顾乌克兰危机警示，在亚太地区制造隔阂、对立和不安全，企图让亚太重走欧洲的老路。

他说，这些言行对解决乌克兰危机没有任何好处，对稳定中美关系没有任何好处。把中美俄、欧洲、亚太和世界“都拖下水”，对我们的子孙后代没有任何好处。