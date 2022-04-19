上海警方对闵行劣质肉犯罪团伙采取刑事强制措施

上海市公安局今天（19日）通报，已对闵行劣质肉犯罪团伙采取刑事强制措施。

据上海市公安局微信公号“警民直通车上海”4月19日消息，近日，闵行区梅陇镇有疫情防控社区居民反映，该镇发放的第四批生活保障物资中，部分猪肉存在质量问题。闵行公安分局高度重视，第一时间会同市场监督管理部门开展调查。

2022年4月9日，梅陇镇镇政府与上海咨渝实业有限公司签订《保供协议》，约定由该公司于4月15日前提供猪肉产品11万份，每份规格为五花肉（2斤等于1公斤）和蹄髈（1斤等于半公斤），涉及采购金额760万余元人民币（下同，约163万新元）。期间，犯罪嫌疑人张某（男，38岁）、王某霞（女，37岁）、张某科（男，30岁）通过许某洁（女，34岁）采购300余万元人民币的猪肉后陆续运抵闵行区梅陇镇。

在统一发放给辖区居民过程中发现冻猪肉产品中存在肥肉过多、品相不佳、多为边角料且变质变味等问题。发现该情况后，梅陇镇镇政府立即叫停了该批物资的发放，并通报公安机关和市场监督管理部门开展调查。

经公安机关查明，犯罪嫌疑人张某、许某洁、张某科等人在明知提供的保供产品存在质量问题的情况下，仍以次充好，以正常市场价格销售，且数额较大。王某霞则在明知上述人员销售伪劣产品的情况下，仍为其提供资金支持，起到帮助作用。

目前，相关犯罪嫌疑人因涉嫌销售伪劣产品罪已被闵行警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步审理中。