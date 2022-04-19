中国发改委：加强政策储备应对各种不确定性

中国国家发改委称，针对可能遇到的各种不确定性，将制定完善各类应对预案，加强政策储备，确保经济运行在合理区间。

据澎湃新闻报道，发改委今天（19日）召开4月份新闻发布会，新闻发言人孟玮说，今年以来，面对更为复杂严峻的国内外发展环境，面对经济下行压力加大和一些超预期因素的出现，一季度GDP同比增长4.8%，经济运行保持了总体平稳，发展质量效益有所提高，实属不易。

孟玮说，下一步，发改委将深入贯彻落实中共中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，会同有关方面加大宏观政策实施力度，政策举措靠前发力、适度加力，并积极谋划更大力度的政策举措，强化政策协调联动，着力稳定宏观经济大盘，具体有下面几项措施。

一是着力扩消费促投资。消费方面，重点是推动出台进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的政策文件，努力稳定当前消费，综合施策释放消费潜力。落实好餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困扶持措施，鼓励地方加大帮扶力度，稳住更多消费服务市场主体。要扩大重点领域消费，继续支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。要促进新型消费，推动线上线下消费深度融合，培育壮大消费新业态。要挖掘县乡消费潜力，引导商贸流通企业、电商平台等向农村延伸。引导金融机构丰富大宗消费金融产品。投资方面，下一步将积极促进有效投资，力争在上半年形成更多实物工作量。

二是加大助企纾困力度。重点是加快落实好促进工业经济平稳增长的18条政策、促进服务业领域困难行业恢复发展的43条政策，有针对性地加大对实体经济和中小微企业的支持力度，强化中小企业减负纾困政策落实督查，持续开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动。认真落实4月18日全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议精神，在精准落实疫情防控举措的基础上，全力做好物流保通保畅工作。

三是坚决守好民生底线。重点是落实落细就业优先政策，支持高校毕业生就业创业，促进农民工外出务工和就近就地就业，鼓励返乡创业带动就业，继续开展大规模职业技能培训，持续提升就业服务质量。切实加强重要民生商品保供稳价，保障好困难群众基本生活。

孟玮说，后续，发改委将密切跟踪研判国内外形势发展变化，针对可能遇到的各种不确定性，制定完善各类应对预案，加强政策储备，及时出台有力措施，确保经济运行在合理区间。

