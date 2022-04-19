台湾首起本土儿童冠病重症病患逝世

台湾新北市中和区两岁男童确诊冠病后突发重症，今天（19日）凌晨在父母陪伴下病逝。这是台湾首起本土儿童重症病患逝世。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，卫福部双和医院今早说，两岁男童因急性冠病病毒感染并发败血症，导致脑干脑炎，于4月19日凌晨3时46分在父母陪伴下辞世。

双和医院说，两岁男童于本月14日紧急送至双和医院急诊，到院时意识不清、高烧且生命征象不稳定，院方当下执行紧急插管，随即送至负压加护病房进行抢救。当时多项检验报告指标呈现异常，包括肝脏功能严重异常、全血球数量低下，脑干呈现弥漫性水肿，病程快速且症状罕见。

在院治疗期间，除支持性疗法外，陆续给予抗发炎单株抗体药物、抗病毒药物进行治疗。另外，双和医院也于4月16日邀请台大儿科重症团队多位专家共同会诊，但男童今天凌晨仍因并发败血症，导致脑干脑炎，不幸病逝。

男童的父亲先于13日确诊，当天六岁女儿也确诊，母亲打119被要求在家隔离。14日，男童开始发烧，母亲带着两个孩子步行前往医院PCR，但筛检后院方仅给退烧药即要求回家等待，当天下午4时高烧令男童开始陷入昏迷，父母约下午5时开始多方联络，求助无门，直到晚间7时半男童才被送入医院。

林父曾说，从5时初不断拨打卫生所电话没人接，1922说要联系卫生局，119说要联系卫生所，就这样一直被踢皮球，忍不住哭泣，“我就是太守法傻呼呼等，若我直接去医院或许我的孩子就不会重症！”

林父今早心情明显低落，被问及救护车时隔两个多小时才派出，是否考虑索赔或对新北市政府究责？林父仅说，相关事情让双和医院说明，“现在还没有任何想法 ，只想要先休息。”

新北市长侯友宜说，双和医院台大医院所有小儿重症科的专家，在第一时间跟市府团队跟卫生局极力抢救男童生命，过程当中再怎么尽力，没有挽回男童生命让他深感自责。

侯友宜说，从这起事件看到中央的传染病的防治相关规范有许多限制，这部分应该要快速调整。

他说，中央明天将召开儿科专家会议，针对小儿就医指引重新拟定方向，面对疫情瞬息万变，中央跟地方要随时做好应变措施，希望能藉此让小儿就医指引找出更好的方式。