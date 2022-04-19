涉咬伤区议员等罪 港男子判监14年半

52岁患抑郁症香港男子陈真因持刀袭击伤人，还咬伤时任区议员赵家贤左耳，去年被裁定三项蓄意伤人罪及一项普通袭击罪成。法官张慧玲今天（19日）在高等法院听毕辩方求情后，判处陈真监禁14年半。

综合网媒“香港01”和星岛日报报道，陈真被指于2019年11月3日在太古城中心外非法及恶意伤害温浩伦、梁碧琪和赵家贤；以及袭击梁莹莹。 温浩伦和梁碧琪为夫妇，梁莹莹则为梁碧琪的堂姐。

根据案情，陈真与温浩伦发生口角，陈真用刀劏开温浩伦，还伤及梁碧琪，并拳打梁莹莹。赵家贤为平息这场纠纷，遭陈真咬伤耳朵。温浩伦和赵家贤等人被送院，温当时的生命迹象急速恶化，一度危殆，梁碧琪则背部受伤。至于赵家贤，医生曾把其咬掉仍在地上的左耳驳回，但因耳朵坏死，约一个星期后需拆除驳回部份。

辩方求情时说，被告陈真在广东省成长，1988年移居美国夏威夷经营小生意，但2004年生意失败致精神困扰，2010年移居香港靠积蓄生活，与妻子及就读中二、患自闭症的小女儿同住在太古城，而陈真因失业而情绪低落，曾入住精神病院治疗，一直服用抗抑郁及癫痫药物，不时有浅睡、不能集中精神的情况，亦有酒精依赖症候群。

辩方指陈真希望向4名受害人真诚致歉，自知对4名受害人造成不能磨灭的创伤。

法官张慧玲今天判刑时说，陈真咬甩时任区议员赵家贤左耳的事件非常野蛮，实在令人难以置信。陈真闻判时表现平静。