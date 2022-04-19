高志活：拟将国殇之柱从港运走 12家物流公司拒运

香港大学早前移走竖立校园多年的“国殇之柱”。“国殇之柱”创作人、丹麦凋塑家高志活（Jens Galschiøt）今天（19日）说，准备将“国殇之柱”由香港运走，但因有12家物流公司拒协助，整个过程并不容易。

综合网媒“香港01”和星岛日报报道，高志活说，自从港大去年底拆卸“国殇之柱”后，雕塑一直存放在货柜，他们正尝试各种方法务求运离香港，但首先要将雕塑运往码头。不过，这段时间，已先后有超过12家物流公司拒绝协助转移。

高志活说，“国殇之柱”自去年底被拆装入货柜，丹麦外交部一直为他提供协助，亦有律师团队及船运公司跟进。不过，转移过程并不容易。

他认为，物流公司是担心遭受中国大陆当局报复，拒绝将“国殇之柱”运往码头，但始终相信可以顺利移离香港，只是时间上充满不确定性。

高志活曾提出可联同拆卸团队亲自来港，但估计将面临《香港国安法》的拘控，加上疫情限制，这个建议并不现实。

他透露，目前台湾正制造一比一的“国殇之柱”，如果疫情许可，今年6月4日将亲赴台湾见证雕塑竖立。而他位于丹麦的工作室，正赶制六至七座缩小版“国殇之柱”，计划先在欧洲各地展出，再永久放置在国际知名大学用作纪念。

去年12月，香港大学校方将20多年来一直放置于校园内的“国殇之柱”移除，搬往港大嘉道理中心。校委会当时说，校方从未批准在校内放置“国殇之柱”，并指“国殇之柱”日久老化，继续在校园展示雕像会为大学带来法律风险。卸任港大校务委员会主席的李国章当时曾形容，“国殇之柱”是一个骗局，并认为随后演变为悼念八九事件的象征属“指鹿为马”。