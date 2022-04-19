菲律宾驻华大使逝世 中国外交部哀悼

菲律宾驻华大使罗马纳昨天（18日）在中国逝世，中国外交部对罗马纳的辞世表示深切哀悼和惋惜，并向亲属表示诚挚同情和慰问。

菲律宾外交部今天（19日）在官方推特发文，证实罗马纳逝世的消息，并称菲律宾驻华使馆正与中国政府协调，尽快送回罗马纳的遗体。

菲律宾外交部没有提及罗马纳去世的原因。

另据中国外交部网站今天发布的消息，中国外交部发言人汪文斌以答记者问的形式证实罗马纳去世消息，并称中国对罗马纳大使不幸病逝深表哀痛。

汪文斌说，罗马纳是菲律宾著名“中国通”，曾长期在华工作生活，“是我们的老朋友，也是好朋友”，2017年出任驻华大使后，积极勤勉工作，为推动双边关系发展和中菲人民友谊作出了重要贡献。

他还说，中国外交部将会同罗马纳的亲属和菲律宾驻华使馆处理好后续事宜并尽可能提供便利。

公开资料显示，罗马纳1948年出生，曾在中国生活和工作近40年，是菲律宾国内公认的当代中国研究专家。2017年3月获任菲律宾驻华大使。

据海外网此前报道，作为“中国通”，罗马纳在菲律宾对华事务中扮演着特殊角色，在中菲关系的很多大事件里都可以看到他的身影。在2016年8月菲律宾前总统拉莫斯访问香港、修补因南中国海争端而紧张的中菲关系的“破冰之旅”中，罗马纳曾担任代表团高级顾问。