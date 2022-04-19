中国媒体报道，林瑞阳、张庭夫妇在中国创办、经营的公司因从事传销活动，导致公司名下96套房产被查封。

据澎湃新闻今天报道，昨天（4月18日）从权威渠道获悉，张庭林瑞阳夫妇创办、经营的达尔威公司因从事传销活动，导致公司名下96套房产被石家庄裕华区市监局查封，价值17亿元（人民币，下同，约3.64亿新元）。

“张庭夫妇公司名下96套房产被查封”的话题今天也一度登上微博热搜榜第一。

报道称，达尔威公司名下全资子公司“上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘亿网实业有限公司”持有的上海市浦东新区江耀路28号96套房产被查封，查封申请人为石家庄市裕华区市场监督管理局，查封日期是去年7月。

这些房产由达尔威公司在2020年购入，同年10月林瑞阳、张庭、陶虹、明道等艺人曾参观这栋即将完工的大楼，林瑞阳还在同年12月以购入新大楼为由头进行宣传。

报道提到，通过两个权威信源获得的湖北保康县市场监督管理局出具的针对达尔威公司的处罚决定书显示，达尔威公司在2018年1月1日至2021年7月期间发展红卡会员65万人，红卡主营业务收入约91亿余元，获利1927万元。

处罚决定书指，达尔威公司作为传销行为的发起、组织、策划、管理者，构成组织策划传销违法行为被罚没2097万元；被查封的96套房产正值其组织策划传销期间购买。目前湖北保康尚未公开认定达尔威公司传销的相关文件。

湖北省市场监督管理局新闻中心工作人员回应称，按照相关的进展、自己的节奏，会依法公开这个事情。

另据红星新闻报道，有权威人士透露，这些房产是“TST庭秘密”在上海的办公大楼，“整栋大楼都是达尔威公司的，分了96个房产本，在去年7月已被查封。”

权威人士还称，“这些房产的产权被查封了，不能进行交易、产权抵押，但达尔威公司仍可正常使用，下一步应该要等石家庄市裕华区市监局做出处罚决定后再进行处理。”

达尔威公司旗下品牌“TST庭秘密”由林瑞阳、张庭夫妇于2013年创立，以化妆品、护肤品为主打品类，并主要通过线上商城“庭秘密App”和线下实体店的O2O方式进行产品销售。

去年12月28日，“TST庭秘密”因涉嫌传销被调查一事在网络掀起轩然大波。对此，“TST庭秘密”于去年12月29日凌晨发布微博称，上海达尔威贸易有限公司是合法经营的公司，自成立以来始终遵从政府指导，坚持合法经营，依法纳税，“非常感谢河北石家庄政府指导我司排查风险，目前公司运营一切正常，我司将积极配合相关部门工作”。

今年1月2日有网友发现，张庭抖音账号、两夫妇及“TST庭秘密”的微博账号均被禁言。