单日确诊破1500 全台七天内启动居家照护

台湾中央流行疫情指挥中心今天（19日）通报，新增确诊病例1727起，其中1626起为本土病例和101起境外移入病例，同时新增两起死亡病例。

因应冠病疫情轻症化，指挥中心日前公布居家照护指引，允许65岁以下，未怀孕、洗肾的轻症、无症状病例在家隔离，一旦全台单日确诊数突破1500人，就正式启动。指挥官陈时中今天宣布，全台各县市必须在一周内启动居家照护管理措施。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网等报道，陈时中说，本土冠病疫情今天无新增中重症病例，但新增两起死亡病例，为两岁重症男童和90多岁男性中症转重症患者。

对于两岁重症男童病逝，陈时中说，接到这个讯息后深感不舍，但整体医护人员都尽了很大努力，有需要检讨改进之处，明天下午会邀集儿科相关专家，讨论从送医到其他相关需要注意事项，待结果出炉再向大家报告。

陈时中说，除新北二岁男童外，另一起死亡病例是90多岁男性，发病日为4月13日，4月14日确诊，曾打过三剂疫苗，本身有癌症慢性肾病等，也使用过瑞德西韦。

居家照护是轻、重症分流的重要一环，根据指挥中心指引，居家照护有四个原则，首先是确诊者、同住者须均为65岁以下，且未怀孕、洗肾。确诊者须以一人一室隔离，同住未确诊者须至多四人居家隔离。隔离期满后，确诊者须实施七天自主健康管理，同住者则是七天加强版自主健康管理。地方政府也须成立关怀服务中心，协助发送快筛试剂、后送、提供血氧机等。

因应轻症在家隔离，台湾药师公会全联会理事长黄金舜说，上周指挥中心已与药师公会协商，在匡列这段时间，须确保医疗和用药得到保障。药师公会展开调查，全台愿意加入药师送药到宅项目有1800多家，连金门、澎湖、离岛都有，分布相当广。