鄂港青创中心揭幕 港特首：将成港青湖北发展桥头堡

香港特首林郑月娥相信，湖北省香港青年创新服务中心——“港创汇”，将成为香港青年到湖北发展的桥头堡，为他们在湖北创业打开一片新的天地，也为祖国的发展作出贡献。

据香港特首办官网消息，林郑月娥今天（19日）通过视像致辞祝贺湖北省香港青年创新服务中心——“港创汇”揭幕。

她说：“去年11月底我到访武汉，见证了香港与湖北省正式成立鄂港合作机制。在湖北省香港商会的周年庆典晚宴上，我和赵海山副省长（湖北省副省长）、林华会长（湖北省香港商会会长）和其他鄂港机构代表一同主持了‘港创汇’启动仪式。我非常高兴在林华会长的带领和推动下，‘港创汇’只用了短短五个月的时间，就完成了筹备工作，正式投入服务，我对此表示敬佩和衷心的祝贺。”

林郑月娥指出，青年发展是鄂港合作机制中重要的合作领域之一。本届香港特区政府尤其重视青年发展工作，大力推动香港青年积极融入国家发展大局。

她说：“我非常高兴湖北省委、省政府认同我们这方面的愿景，明确支持香港青年在鄂创业，并同意将‘港创汇’纳入‘湖北省青创园试点园区’，让它能够享受与其他湖北青创园同等的待遇和政策支持。”

林郑月娥说，“港创汇”是湖北省首个由来自香港的商会和企业组织成立的青创服务中心，除了有完善的硬件设施之外，更有香港的企业家和商会会员，为青年朋友提供有关创业的专业意见和支援。

她说，鄂港合作机制涵盖金融、经贸、创新科技、文化、教育等13个领域、52个项目，是香港特区与内地中部省份建立的首个政府高层合作机制。

林郑月娥期盼鄂港两地的人民、企业、商会和专业机构能够继续充分把握鄂港合作机制带来的机遇，配合国家“十四五”规划发展，加强交流合作，互补优势，携手共赢，为新时代鄂港合作谱写新篇章。