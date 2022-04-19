黑龙江绥化学生因家长返乡未报备被开除 官方：撤销早前通报

对于中国黑龙江省绥化市一名高中学生因家长返乡未报备被开除一事，当地疫情防控指挥部回应称，教育局和学校对疫情防控政策理解有偏差，做出的决定不当，撤销教育局通报，并将对相关责任人作出处理。

据九派新闻报道，网上今天（19日）流传一张落款为“绥化市教育局”的通报。通报称，4月11日，绥化市直属一学校高一学生，因其家长从外地返绥未按要求向学校报备，对该生做出开除学籍的处理决定。

这则通报立即在网上引起关注，不少网民认为，即便家长违反防疫规定，也有法律制裁和约束，不该让孩子承担连带责任。

绥化市市长随后回应称，这起事件属于疫情防控指挥部的事，不属于教育局处置，疫情防控指挥部并没有同意该处置方案。他还说，上述文件“没有效力”，也不会开除这名学生，只会进行批评教育。

对此，据“绥化日报”微信公众号消息，绥化市疫情防控指挥部今天发布最新通报称，绥化市教育局和绥化市第二中学对疫情防控政策理解有偏差，做出的决定不当，责令学校整改、学生正常上课、撤销绥化市教育局通报，对相关责任人作出处理。

据黑龙江省卫健委今天发布的消息，黑龙江省昨天新增本土确诊病例64例和本土无症状感染者31例，均在哈尔滨市。

黑龙江省卫健委要求民众密切关注疫情动态，如与阳性感染者活动轨迹有交集，或14天内有国内中高风险地区、涉疫地区旅居史的，立即主动向所在社区（村屯）、工作单位报备，并配合落实防控措施。

黑龙江省卫健委也要求各市地疫情防控指挥部对近期涉疫地区旅居史抵（返）黑龙江省人员进行排查，精准掌握和管控相关风险人员。