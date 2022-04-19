3月以来本土感染近50万 中国卫健委：动态清零任务艰巨

中国国家卫健委今天（19日）透露，3月以来本土冠病感染者近50万例，动态清零任务十分艰巨，但仍强调要坚持科学精准“动态清零”，不犹豫、不动摇。

据澎湃新闻报道，中国国务院联防联控机制今天下午召开新闻发布会，国家卫健委新闻发言人米锋在会上说，要继续坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准“动态清零”，不犹豫、不动摇。

米锋说，当前全球疫情仍然严重，世界卫生组织宣布冠病大流行继续构成国际关注的公共卫生事件，并强调了维持公共卫生和社会措施的重要性。

对于最近几天全国疫情的整体发展形势，国家卫健委疾控局副局长吴良有说，从3月1日到4月18日，31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团累计报告本土感染者49万7214例，波及除西藏自治区以外的所有省份。

吴良有指出，近一段时间全国疫情形势呈现逐渐趋稳态势，但地区之间交叉输入影响明显，各地动态清零的任务十分艰巨。

对于各地疫情情况，吴良有说，河北、江苏、浙江、安徽、广东、福建、辽宁等省的疫情总体趋于平稳；上海市近日疫情仍处于高位，社区传播风险仍然较高，防控形势依然严峻，防控任务仍十分艰巨紧迫。

另外，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在发布会上说，未来病毒的变异和疫情的发展方向非常复杂，它既有可能向着人们期望的那样传染性增强，致病性减弱，也有可能向着传染性和致病性都增强的方向发展。

他认为，不管怎么样都要做好充分准备，在思想上要做好与冠病长期斗争的准备，既要进一步增强战胜冠病的信心，同时又不被那些过于乐观的，像“今年疫情要终止了”的信息所蒙蔽。

他也提到，要提高防控能力，特别是对于可能出现的规模性疫情要有预判能力，要有规避出现规模化疫情的能力；要加强疫苗接种，特别是对老年人和有基础性病变的人的接种和加强工作，“疫苗接种是我们新冠封控的基础性工作”。